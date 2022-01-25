Замуровал тело в бетон: 74-летний директор маслозавода застрелил покупателя из-за оскорблений

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Минеральных Водах в суд передали уголовное дело против 74-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве мужчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. В январе 2021 года обвиняемый затаил обиду на 47-летнего мужчину. Последний оскорбил пенсионера, из-за чего он решил разобраться с ним и взял на разговор ружье.

- Обвиняемый - директор маслозавода в поселке Канглы. Потерпевший в начале января 2021 года приехал к нему на завод и заявил, что хочет купить предприятие. Тот ответил резким отказом, завязался конфликт. В пылу покупатель стал угрожать, что отберет у него маслозавод, - рассказал источник "КП-Ставрополь" в суде.

Согласно информации прокуратуры, пенсионер один раз выстрелил в грудь потерпевшего. Тот скончался на месте. Чтобы замести следы преступления, директор спустил тело в подвал и залил его тремя кубометрами бетона. Предварительно обвиняемый снял с трупа туфли и забрал кожаную сумку-клач и портфель, в которых были 8,5 тысяч рублей, три мобильных телефона и диктофон.

Затем пенсионер отогнал машину убитого в Минеральные Воды и сжег его паспорт и водительское удостоверение. Остальное имущество, оцененное в 38 тысяч рублей, он присвоил себе.

22 января погибшего начали искать. Через неделю обвиняемого задержали.

- В Минераловодской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Его обвиняют в убийстве, краже, похищении паспорта и неправомерном завладении машины. Уголовное дело направлено прокурором в Минераловодский городской суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

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