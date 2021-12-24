"Мы вас выловим и убьем": друзья торговца елками напали на девушек за отказ знакомиться

Нападавшие на девушек мужчины. Их ищет полиция. Фото: фрагмент видео

Полиция Ставрополя начала разыскивать участников инцидента, который случился на улице Тухачевского. За отказ знакомиться мужчины напали на девушек, а после того, как потерпевшие заперлись в магазине, еще и угрожали им расправой.

- Я встречала подругу после работы. По пути мы зашли в ресторан быстрого питания, а затем в табачный магазин, - рассказала в беседе с корреспондентом "КП-Ставрополь" очевидец событий Дарья. - Напротив магазина стояла точка по продаже елок. Мужчина в синей куртке, который работал там, зашел и стал зазывать покупать елки у него. Мы отказались. И продавцу табачного он то же самое предложил. Спустя минут пять залетает орава из пяти мужчин. Двое из них абсолютно ненормальные.

Выделившиеся посетители попробовали познакомиться с девушками, но они никак не отвечали. Тогда один из них стал лезть к подруге Дарьи и внаглую ее трогать.

- Эти двое лезли к нам, пытались обнять. Один из них постоянно то выходил, то заходил. Как потом сказал один из друзей, он был под наркотиками. Когда в очередной раз он зашел, моя подруга попросила ее не трогать. А он в ответ плюнул в нее и начал всячески материть.

Наглого гражданина пытались вразумить друзья. И он хотел было извиниться. Но не просто словами на расстоянии, а объятиями. Девушки были жутко напуганы случившимся, потому попросили того выйти и не говорить с ними.

- Тогда он продолжил ругаться матом. Говорил, что моя подруга это заслужила, - рассказала Дарья.

Но компания все-таки вышла на улицу. Продавец по просьбе девушек закрыл магазин, на что обиделись остальные мужчины. Они начали бросать камни и снег в окно, оскорблять продавца. Чтобы усмирить недовольных, приехали хозяева табачной лавки. Девушек посадили в такси и увезли.

- К этому времени те двое уже уехали куда-то. Оказалось, что нас повез тот же таксист. Мы это установили случайно. Таксист рассказал, что вез пассажиров, которые, по их словам, хотят расправиться с "двумя ********" и продавцом табачного. Когда мы ему показали фрагменты видео, он узнал их. Мы, когда были запертыми изнутри, говорили им, что вызовем полицию, если они не успокоятся. А они отвечали: "Мы вас выловим и убьем".

Инцидентом занялась полиция Ставрополя. Сотрудники устанавливают обстоятельства ЧП и ищут виновных.

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