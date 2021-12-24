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24 декабря 2021 16:50

"Мы вас выловим и убьем": друзья торговца елками напали на девушек за отказ знакомиться

После нападения студенткам из Ставрополя угрожали расправой
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
Комментарии (27)Комментарии (27)(27)
Нападавшие на девушек мужчины. Их ищет полиция. Фото: фрагмент видео

Нападавшие на девушек мужчины. Их ищет полиция. Фото: фрагмент видео

Полиция Ставрополя начала разыскивать участников инцидента, который случился на улице Тухачевского. За отказ знакомиться мужчины напали на девушек, а после того, как потерпевшие заперлись в магазине, еще и угрожали им расправой.

- Я встречала подругу после работы. По пути мы зашли в ресторан быстрого питания, а затем в табачный магазин, - рассказала в беседе с корреспондентом "КП-Ставрополь" очевидец событий Дарья. - Напротив магазина стояла точка по продаже елок. Мужчина в синей куртке, который работал там, зашел и стал зазывать покупать елки у него. Мы отказались. И продавцу табачного он то же самое предложил. Спустя минут пять залетает орава из пяти мужчин. Двое из них абсолютно ненормальные.

Выделившиеся посетители попробовали познакомиться с девушками, но они никак не отвечали. Тогда один из них стал лезть к подруге Дарьи и внаглую ее трогать.

- Эти двое лезли к нам, пытались обнять. Один из них постоянно то выходил, то заходил. Как потом сказал один из друзей, он был под наркотиками. Когда в очередной раз он зашел, моя подруга попросила ее не трогать. А он в ответ плюнул в нее и начал всячески материть.

Наглого гражданина пытались вразумить друзья. И он хотел было извиниться. Но не просто словами на расстоянии, а объятиями. Девушки были жутко напуганы случившимся, потому попросили того выйти и не говорить с ними.

- Тогда он продолжил ругаться матом. Говорил, что моя подруга это заслужила, - рассказала Дарья.

Но компания все-таки вышла на улицу. Продавец по просьбе девушек закрыл магазин, на что обиделись остальные мужчины. Они начали бросать камни и снег в окно, оскорблять продавца. Чтобы усмирить недовольных, приехали хозяева табачной лавки. Девушек посадили в такси и увезли.

- К этому времени те двое уже уехали куда-то. Оказалось, что нас повез тот же таксист. Мы это установили случайно. Таксист рассказал, что вез пассажиров, которые, по их словам, хотят расправиться с "двумя ********" и продавцом табачного. Когда мы ему показали фрагменты видео, он узнал их. Мы, когда были запертыми изнутри, говорили им, что вызовем полицию, если они не успокоятся. А они отвечали: "Мы вас выловим и убьем".

Инцидентом занялась полиция Ставрополя. Сотрудники устанавливают обстоятельства ЧП и ищут виновных.

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