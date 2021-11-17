"Не считают себя хулиганами": парни, избившие отца с сыном в Ставрополе, оспорили приговор

Стоп-кадр ЧП и фото обвиняемых из объявления о розыске. Фото: соцсети/СКР

В суд Ставропольского края направили уголовное дело в отношении 21-летнего Магомеда Кадиева и 19-летнего Карина Амирханова. Ранее их осудили за нападение на прохожих. Приговор решили обжаловать и защита, и прокурор. Это следует из открытых данных нижестоящего суда.

17 марта 2021 года, после 22 часов, молодые люди на машине обкатили с лужи отца с 3-летним ребенком и хотели было уехать. Но мужчина бросил им вслед пару слов, которые раззадорили компанию. Толпа начала разбираться с недовольным прохожим. После чего Кадиев и Амирханов поочередно ударили отца, от чего тот повалился на землю вместе с сыном. Согласно заключению врачей, у пострадавшего открытый двусторонний перелом нижней челюсти. Мужчину госпитализировали.

Утром было возбуждено уголовное дело, а по требованию прокуратуры материалы отдали следователям СУ СКР по Ставропольскому краю. Молодых людей быстро установили, их подозревали в нарушениях, предусмотренных статьями "Хулиганство" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Но парни попытались убежать от закона, из-за чего их объявили в федеральный розыск.

Их разыскивает полиция. Фото: СКР по СК

Машину, на которой ехали Кадиев и Амирханов, обнаружили в лесополосе брошенной и без номеров. 20 марта Кадиева и Амирханова нашли и задержали. На первом же допросе обвиняемые раскаялись в содеянном.

Суд учел все обстоятельства и приговорил парней к 3,5 годам общего режима. Одному из них после освобождения 1,5 года запрещается заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Но такое решение не устроило защиту. Представители Кадиева и Амирханова по требованию своих представителей отказались комментировать суть апелляционной жалобы. Но источник "КП-Ставрополь" в суде сообщил, чего хотят обвиняемые.

- Молодые люди считают, что обвинение по статье "Хулиганство" не применимо к ним. Грубо говоря, не считают себя хулиганами. Статья о причинении вреда здоровью не оспаривается. Если судья примет сторону подсудимых - срок, конечно, сократится. У прокурора к приговору претензии только уголовно-процессуальные, менять результат он не хочет. Дело отправлено в Краевой суд 16 ноября, - рассказал собеседник издания.