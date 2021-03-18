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Происшествия18 марта 2021 16:11

После избиения отца с ребенком в Ставрополе возбуждено уголовное дело

Расследование начал СКР по Ставропольскому краю
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Следственное управление СКР по Ставрополью завел уголовное дело по двум статьям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 17 марта, после 22 часов. Трое мужчин вступили в словесную перепалку с отцом, который шел вместе с 3-летним ребенком. Двое из них по разу ударили его в район головы. В итоге у мужчины открытый двусторонний перелом нижней челюсти. Ребенок в драке не пострадал.

- Незамедлительно по данному факту следственный отдел по Промышленному району города Ставрополь следственного управления СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Хулиганство" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - сказано в сообщении СКР.

По состоянию на 16 часов виновные не пойманы.

ЧП