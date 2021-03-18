Прокурор передал в СКР дело об избиении отца с ребенком в Ставрополе

Прокуратура Ставрополья передала в Следственный комитет дело об избиении отца с ребенком в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел в 22 часа в микрорайоне "Перспективный". В ходе словесной перепалки двое неизвестных ударили отца с малолетним ребенком. Мужчину увезли в больницу с открытым двусторонним переломом нижней челюсти. Вред, причиненный ребенку, устанавливается.

- В прокуратуре района были изучены материалы проверки, после чего, в связи с наличием достаточных данных, свидетельствующих о совершении тяжкого преступления, в том числе, в отношении малолетнего, прокурором принято решение об изъятии материалов проверки из органов дознания и передачи в следственный отдел по Промышленному району г. Ставрополю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам статьи "Хулиганство, совершенное группой лиц", - сказано в сообщении прокуратуры.

Кроме того, прокуратура организовала собственную проверку по данному факту.