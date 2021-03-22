Суд арестовал хулиганов, избивших отца с 3-летним ребенком в Ставрополе

Стоп-кадр ЧП и фото арестованных. Фото: соцсети/СКР

В Ставрополе арестовали 21-летнего Магомеда Кадиева и 19-летнего Карина Амирханова. Их подозревают в избиении отца с трехлетним сыном в микрорайоне "Перспективный", передает пресс-служба СКР по Ставропольскому краю.

17 марта, после 22 часов, молодые люди на машине обкатили водой с лужи 41-летнего мужчину с ребенком. Тот вслед высказал им замечание, и те остановились. Между сторонами началась перебранка, после чего двое парней поочередно ударили отца, от чего тот повалился на землю вместе с сыном. Согласно заключению врачей, у пострадавшего открытый двусторонний перелом нижней челюсти.

Уже на следующее утро начались оперативные действия. Прокуратура доверила дело Следственному комитета по Ставропольскому краю. В ведомстве завели уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Сами виновные пустились в бега. Машину, на которой ехали Кадиев и Амирханов, нашли в лесополосе брошенной и без номеров. Хулиганов задержали 20 марта. Известно, что ранее они привлекались к административной ответственности. На первом же допросе они извинились перед жителями Ставрополя за свой постыдный поступок.

Их разыскивает полиция. Фото: СКР по СК

Однако этого недостаточно. Если вина подозреваемых будет доказана следствием, им грозит до 5 лет тюрьмы.

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