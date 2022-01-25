В Осетии задержали братьев, выманивавших деньги у мужчин под видом проституток

Преступники искусно имитировали женский голос Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Полицейским из Владикавказа удалось поймать двух преступников, которые разработали очень хитрый план для получения денежных средства. Родные братья 23 и 26 лет из Пензенской области, прикидывались в соцсетях проститутками и успешно “разводили” своих клиентов, принуждая сначала заплатить аванс, а уже потом продолжить телефонное общение.

Сотрудники МВД России по Владикавказу в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух преступников и выяснили детали “пикантного” мошенничества.

Оказалось, что братья взяли себе псевдонимы - женские имена «Оля» и «Юля». В социальных сетях они с фейковых страниц размещали объявление об оказании интимных услуг. С конца ноября 2021 года мошенники принимали звонки от клиентов, а при разговоре имитировали женский голос.

Мужчины сначала просили предоплату, а только потом обещали обеспечить доверчивых клиентов “интим-программой”. Когда мошенники получали деньги, они переставали выходить на связь.

Желающих получить интим-услуг оказалось достаточно много, у братьев очень хорошо удавалось имитировать женский голос. Так таинственные незнакомки «Оля» и «Юля» развели шестерых жителей республики Северной Осетии.

В задержании преступников северосетинским полицейским помогали их коллеги из Пензы. В ходе проведения обысковых мероприятий в квартире задержанных обнаружены и изъяты: денежные средства, сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, на которые осуществлялись денежные переводы жертвами любовного обмана.

Под публикацией на официальной странице МВД Северной Осетии в соцсети Instagram история очень позабавила подписчиков.

- Интересно.. Придут ли в суд "потерпевшие", - комментирует местный житель.

Но преступники уже признались. И даже продемонстрировали сотрудникам полиции, как имитировали женский голос, чтобы получить от клиентов денежные средства. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ – мошенничество. Сейчас оперативники устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности, но уже им грозит тюремный срок до 5 лет.

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