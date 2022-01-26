Это фиаско, майор: лучший участковый Ставрополья, пойманный на взятке, проиграл третий суд

Денис Бронников

Бывший старший оперуполномоченный ОМВД по Петровскому району Денис Бронников во второй раз попытался оспорить свой приговор по делу о взятке. Об этом сообщает источник Telegram-канала "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

О Бронникове узнали в 2014 году. Участковый из села Сухая Буйвола стал лучшим на региональном этапе федерального конкурса "Народный участковый". Почему за мужчину голосовали? Вот фрагмент его интервью.

- Мне всегда хотелось помогать людям. Бывает, приходит бабушка на опорный пункт и просит поставить туалет. Не к кому ей обратиться. Кто должен помочь? Конечно, участковый! Никогда не отказываю. А иногда ночами спать не могу - думаю, как сделать так, чтобы моим жителям лучше жилось.

За работу Бронникова наградили медалью МВД России «За отличие в службе» 3-й степени. Художники изображали его на полотнах, а позже картины появились в отдельном углу на выставке ко дню полиции. Правда, мужчина не выиграл конкурс, зато его повысили в звании и должности.

Дениса Бронникова писали пять художников на одной из центральных площадей Ставрополя. Фото: пресс-служба МВД по СК

Выходили такие портреты. Фото: пресс-служба МВД по СК

Участкового уличили в получении взятки. 15 ноября 2019 года майор узнал о протоколе, по которому пьяного мужчину избили три человека. Побои были несерьезными, тянули на правонарушение, но когда Бронников нашел виновного, он начал ему угрожать уголовным делом по статье "Причинение легкого вреда здоровью" либо крупным штрафом. Чтобы закрыть дело, он попросил 50 тысяч рублей, сообщает источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

- Предполагаемый правонарушитель обратился в правоохранительные органы. Сначала он записал на диктофон встречу с Бронниковым. Затем, после закрытия дела, передал сотруднику муляж денег. Их нашли в папке полицейского, - рассказал собеседник издания.

Районный суд в сентябре 2020 года назначил мужчине штраф в 2 млн рублей и лишил его права работать в правоохранительных органах в течение трех лет. Свою вину бывший участковый не признал и дважды оспорил приговор.

- Адвокат настаивал на том, что нет доказательств, что голос на записи принадлежит Бронникову. Но экспертизу не проводили потому, что сам обвиняемый отказался давать запись своего голоса на сравнительный анализ. А доводы о том, что материалы уголовного дела защитникам не предоставляли, недостоверны. Им не давали материалы еще неоконченной проверки. Еще до возбуждения уголовного дела. Суд оставил приговор без изменений.

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