«Человеку нужен специалист»: Айза Ай и Курбан Омаров ставят друг другу диагнозы

Айза и Курбан устроили перепалку в соцсетях. Фото: официальные страницы Айзы Ай и Курбана Омарова в соцсетях.

Бывшие возлюбленные звезд российского шоу-бизнеса ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной и рэпера Гуфа Айза Ай и Курбан Омаров ставят друг другу диагнозы в социальных сетях, намекая на психическое нездоровье.

Так, Курбан Омаров высмеял новое имя Айзы после того, как звезда прокомментировала его расставание с Ксенией Бородиной. Рассуждая о разводе Ксении и Омарова, Айза встала на сторону ведущей телепроекта «Дом-2» и прямо заявила, что Курбану нужен специалист узкого профиля.

- Там человеку нужен специалист. Большие проблемы, к сожалению. Детей жаль, - сказала Айза.

Курбан не остался в долгу и после того, как Айза Долматова стала Айзой-Лилуной Ай, намекнул на ее психическое нездоровье.

- Лилуна Ай. Однажды человек, который меня не знает, ни разу не видел и даже не говорил со мной, поставил мне диагноз, - ответил он Айзе.

Намеки Курбана не остались без ответа. Айза указала Омарову на проблемы с памятью.

- Значит, я видела другого бывшего Ксю, - написала Айза. - Либо у меня с памятью плохо. Либо все же не у меня.

Айза показала свидетельство о смене имени. Фото: официальная страница Айзы Ай в соцсетях.

Напомним, Айза решилась на очередную смену имени после свадьбы Гуфа. Она заявила, что не хочет делить свою фамилию с фриками.

- Мне на самом деле плевать, какая у меня фамилия, но уже хочется отделаться от прошлого. И иметь свою собственную фамилию без единой ассоциации и не делить ее с фриками, - заявила Айза на своей странице в социальных сетях.

Свою девичью - Вагапова - она также брать не стала. Уроженка Чечни взяла двойное имя и стала Айзой-Лилуной с фамилией Ай.

- Жизнь одна! Кайфую. Теперь я настоящая Баба Луна! - сообщила подписчикам Айза.

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