Пробыл на свободе два дня: зэк убил девушку, чтобы доехать из тюрьмы до дома

Фото: СУ СКР по СК

В Ставропольском крае закончили рассматривать дело о дерзком убийстве 19-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

4 февраля 2021 года Владимира Щ. освободили из тюрьмы. Чтобы уехать домой в Краснодарский край, он приехал на автовокзал Минеральных Вод. Там он выяснил, что ему не хватит денег на билет. К слову, стоимость проезда едва превышала тысячу рублей. Тогда Владимир решил добыть деньги преступным путем.

В магазине мужчина купил хозяйственный нож и на следующий день стал выискивать жертву. Ей оказалась 19-летняя хрупкая девушка, шедшая домой. В безлюдном и слабоосвещенном месте он напал на потерпевшую. Приставив к ее горлу нож, Владимир требовал отдать все содержимое сумки, но девушка отказалась и стала вырываться. Бывший заключенный дважды ударил жительницу Минвод ножом в спину, от чего та скончалась на месте. В сумке злоумышленник нашел 10 тысяч рублей.

Когда тело девушки нашли, Владимир уже был в Краснодаре. Поскольку мужчина был неаккуратен, оперативники в тот же день установили и задержали его. Против него завели уголовное дело по статьям "Убийство" и "Разбой".

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному лицу наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

ЗА ЧТО СИДЕЛ ВЛАДИМИР

Владимира привезли в Ставропольский край для отбывания наказания по делу о двух эпизодах незначительной кражи. За это его приговорили к одному году и двум месяцам тюрьмы. Решение оказалось таким, потому что у Владимира было не погашена судимость за убийство в Геленджике, пояснил информированный источник "КП-Ставрополь".

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