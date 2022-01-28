На Ставрополье 28 января выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

В Ставрополе за сутки диагноз подтвердился у 352 человек Фото: Алиса ТИТКО

На Ставрополье побит очередной антирекорд заболевших. За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 1113 человек, из них 448 - дети. Число зараженных в крае достигло 139638. Об этом сообщил глава региона на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день от коронавируса скончалось 12 человек. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего число умерших за весь период пандемии COVID-19 достигло 6421.

«КП-Ставрополь» приводит список территорий, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером все так же остается краевой центр. В Ставрополе за сутки диагноз подтвердился у 352 человек.

В Благодарненском районе за вчерашний день заболели 76 человек жителя, в Георгиевском городском округе - 87, В Ипатовском городском округе - 29, в Красногвардейском микрорайоне - 46, Нефтекумском городском округе - 42, в Петровском – 31, в Предгорном микрорайоне - 48. В Ессентуках коронавирусной инфекцией заразились 26 человек, в Железноводске - 24. В Кисловодске среди заболевших - 71 человек, а в Невинномысске - 22 человека. Заболевших не выявили только в городе Лермонтов, а также в Степновском микрорайоне.

Напомним, что новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" все чаще выявляют у детей. В связи с этим Владимир Владимиров привел статистику заболевших в крае детей. Всего на Ставрополье коронавирусом заболели 448 жителя края, к счастью, госпитализация детям требуется гораздо реже, чем взрослым.

- Однако эти показатели, для нас, родителей, лишнее напоминание о том, что надо быть внимательнее к здоровью детей и к своему собственному, - обратился к родителям глава региона.

Также губернатор заявил, что 28 января около 20 процентов ковид-коек Ставрополья остаются незанятыми.

- С 26 на 27 января в стационар направлены 169 человек, - сообщил Владимиров.