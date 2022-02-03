Инвалид из Ставрополя избил друга до комы, укладывая его спать

Андрея Г. отправили к колонию строгого режима Фото: Артем КИЛЬКИН

Осенью 2020 года к Андрею из Ставрополя наведался Владимир, с которым он дружил больше шести лет. Гость был изрядно пьян и к приятелю приехал с добавкой. Рассчитывал, что тот выпьет за компанию, поболтает по-товарищески. Но хозяин квартиры отказался - утром нужно было пить таблетки. После какой-то пьяной драки Андрей заработал травму головы, из-за чего перенес несколько операций, стал эпилептиком и получил инвалидность.

- Владимир ранее делал ремонт у Андрея, из-за этого часто оставался у него на ночь. В этот раз они начали обсуждать результаты работы. Гудов указал на гардину - Владимир плохо повесил. Указал на стену - новые обои отваливаются. На этой почве у них завязался конфликт, - рассказал источник "КП-Ставрополь" в суде.

Раздосадованный Владимир учинил скандал. Кричал, кидался что под руку попадет. И в конце своего "выступления" вылил на стену горчицу. Это все слышали соседи, которые не стали вызывать полицию - такие сцены из квартиры вошли в норму, а время было непоздним, около девяти часов вечера. Андрей решил, что пора укладывать пьяного товарища. Чего Владимир явно не хотел.

- Потерпевший стал вырываться. Когда Андрей придавил Владимира к кровати и начал уговаривать остановиться, тот без труда вырвался и один раз ударил обидчика. Хозяин квартиры ответил тремя ударами по щеке.

Друзья разошлись. Андрей принял лекарство и лег спать, а Владимир на кухне допивал спиртное. Посреди ночи хозяин квартиры нашел друга на полу. Он что-то бормотал и был неадекватным, но хозяин дома не придал этому значения - обычное для пьяного поведение. Утром Владимир лежал на том же месте с запекшейся кровью на голове. Андрей вызвал "Скорую", специалисты экстренно увезли пострадавшего в больницу и заявили, что тот впал в кому. Через несколько часов Владимир скончался.

Андрей оправдывался и вину не признавал. Мол, оборонялся, да и бил друга легонько, чтобы тот очнулся. Экспертиза показала, что мужчина скончался из-за закрытой травмы головы и кровоизлияния в мозг. Повреждения нанесли, как минимум, двумя ударами в висок. На теле обвиняемого тоже нашли следы ударов, но они не незначительные. Потому версия о самообороне отпала.

Ставропольца обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на пять лет.

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