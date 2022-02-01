Ставропольский край накроет шестибальная магнитная буря 2 февраля

В дни магнитных бурь люди часто жалуются на головную боль. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Радость жителей региона от грядущего потепления омрачит шестибальная магнитная буря. Она придет в Ставропольский край 2 февраля 2022 года и задержится здесь на несколько дней.

Буря, которая по 9-балльной шкале классифицируется как умеренная - дальше уже идет сильная буря, шторм и экстремальный шторм - возникнет из-за выброса корональной массы (Coronal mass ejection, CME). Его зафиксировали ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США 29 января. Гигантское облако солнечной плазмы долетит до Земли как раз ко 2 февраля.

Землю накроет облако солнечной плазмы. Фото: wpc.noaa.gov

Неспокойная геомагнитная обстановка сохранится и 3 февраля, только буря чуть стихнет до 5 баллов (считается слабой), а 4 числа - до 2 баллов. Такие возмущения относятся к категории незначительных.

Тяжелее всего в эти дни придется метеозависимым ставропольцам. «КП-Ставрополь» узнала у врача, почему в периоды бурь резко ухудшается самочувствие и как помочь своему здоровью.

- Метеозависимость - это не заболевание само по себе, это комплекс симптомов, связанных с изменением погоды и условий окружающей среды, такими как атмосферное давление, температура и влажность воздуха, скорость ветра и как раз магнитные бури, - рассказала кардиолог Элина Могдалянова. - На фоне нарушения адаптации организма к этим изменениям обостряются проявления имеющихся заболеваний.

Самые распространенные симптомы - головная боль, ломота в суставах, апатия. Часто люди жалуются и на скачки артериального давления, хотя, как уточнила врач, данных о связи геомагнитной активности и колебаний АД нет.

- Но, безусловно, лечение требуется. Просто причины повышения давления другие. В частности, в холодную, сырую, ветреную погоду сосуды сжимаются, чтоб сократить теплоотдачу, из-за этого растет нагрузка на сердечную мышцу, возможен приступ стенокардии. А у людей, подверженных стрессам, при резкой перемене погоды часто вырабатываются определенные гормоны, влияющие на повышение артериального давления, - объяснила Элина Могдалянова и подчеркнула, что не нужно заниматься самолечением, необходима консультация специалиста, так как метеозависимость часто бывает связана с хроническими заболеваниями. Помимо этого ее провоцирует малоподвижный образ жизни, лишний вес, стрессы, курение и употребление алкоголя. Поэтому только врач поможет и подобрать необходимую медикаментозную терапию, и скорректировать образ жизни пациента.

Простые и эффективные способы облегчить недомогание при смене погоды можно найти по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вызвана тем же самым страхом»: биолог объяснила, как победить метеозависимость с помощью пельменей

Считается, что человек не должен ощущать перемены погоды. А скачки давления от морозов - признак плохого здоровья. Это не так! (подробнее).