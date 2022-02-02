В Дагестане беременная, которую селяне несли по горам в больницу, потеряла ребенка

Селяне ввезут Зарему на тачке. Фото: стоп-кадр видео.

Беременная жительница высокогорного селения Хушет Цумадинского района Дагестана, которую к карете скорой помощи несколько часов несли по горам местные жители, потеряла ребенка.

Напомним, инцидент произошел в январе 2022 года в селении Старый Хушет. Беременной 27-летней Зареме срочно потребовалась врачебная помощь. Скорая приехала на вызов, но подъехать к дому пациентки с экстренной акушерской патологией не смогла - автомобильной дороги в горах нет.

На выручку женщине пришли односельчане. Мужчины взяли носилки и несколько часов несли Зарему к карете скорой помощи по заснеженным склонам гор.

Как стало известно «КП-Северный Кавказ», беременность оказалась внематочной и женщине потребовалась срочная операция.

- Бригадой скорой в пути ей была оказана вся необходимая экстренная медицинская помощь. В стационаре женщина сразу же прооперирована, жизнь ее была спасена, - сообщили в пресс-службе Минздрава РД.

Женщина после получения необходимого лечения, была выписана из медучреждения. Добраться домой ослабленной после операции и лечения женщине снова помогли мужчины Старого Хушета. Зарему посадили в строительную тачку, застеленную теплым пледом, и бережно доставили домой.

Стоит отметить, что жители высокогорного селения Старый Хушет очень любят свою малую родину и переезжать не собираются. Их не пугают сложные условия и значительная отдаленность от цивилизации С наступлением зимы ситуация в Хушете ухудшается. До районного центра почти 10 км и 4 из них приходится идти пешком, чтобы выйти на трассу.

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