Судим в шестой раз: автослесарь с тюльпанами зарезал возлюбленную-именинницу в магазине

Дмитрий убил продавщицу ножом, которым срезал для нее тюльпаны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Петровском районе вынесли приговор Дмитрию Г., обвиняемому в убийстве 32-летней возлюбленной. Суд, сославшись на вердикт присяжных, признал мужчину виновным, передает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В апреле 2019 года Дмитрий пришел в магазин "Десяточка" в Светлограде, чтобы поздравить бывшую сожительницу с днем рождения. Мужчина прихватил с собой нож, срезал несколько тюльпанов с соседской клумбы и думал, что цветы помогут ему вернуть женщину. Продавщица приняла букет, но возобновлять проблемные отношения не захотела. Из-за отказа Дмитрий кинулся на суженную, начал ее душить и следом затащил ослабевшее тело в подсобку, где начал бить ее ножом, которым срезал поздравительные тюльпаны.

Фото с места преступления: СУ СКР по СК

Эксперты насчитали на теле женщины не менее 11 колотых ран. Удары пришлись на шею, грудь и живот. От таких ранений она скончалась. Дмитрия поймали на следующий день, против него завели уголовное дело по статье "Убийство".

Информированный источник "КП-Ставрополь" рассказал, что это шестое уголовное дело Дмитрия. Его криминальная история началась, когда ему было 23 года. В 2010 году автослесаря два раза судили за ложный донос о преступлении: мужчина сообщал, что у него украли телевизор и компьютер. Через год он украл медицинскую "Волгу".

За эти пару лет он натворил столько, что дошел от штрафа в 5 тысяч рублей до реального срока в колонии общего. Уже в тюрьме ему вынесли приговор по пятому его преступлению - вместе с друзьями он пытался сбыть крупную партию марихуаны. За что получил 8,5 лет строгого режима. В 2019 году Дмитрия освободили, на свободе он пробыл несколько месяцев.

Уголовное дело об убийстве рассматривали два года. По первому приговору Дмитрия сажали в колонию строгого режима на 12,5 лет. Он пытался оспорить решение - больше половины присяжных были девушки. Но приговор отменили по жалобе прокурора, который нашел ряд процессуальных ошибок. Например, часть судимостей, которые считались отягчающими факторами, уже погашены.

Гособвинитель потребовал приговорить Дмитрия к 10,5 годам строгого режима. Суд поддержал его позицию, передает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Кроме того, Дмитрия обязали выплатить выплатить 1 млн и 53 тысячи рублей за моральный вред и материальный ущерб соответственно.

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