Ректор Дагестанского технического госуниверситета задержан по делу о мошенничестве

Следком Дагестана сообщил о задержании ректора ДГТУ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Дагестане по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге задержан ректор Дагестанского государственного технического университета.

По версии следствия, в вузе в течение трех лет, с 2015 по 2018 год, действовала преступная группа, в которую входили должностные лица и ректор Нурмагомед Суракатов. Подозреваемые переводили деньги со стипендиального счета на счета доверенных лиц и после обналичивали средства. Также они подделывали подписи в ведомостях о зарплате и премиях сотрудников и получали деньги без оприходования в кассу учебного заведения.

В общей сложности участникам ОПГ удалось похитить более 90 млн рублей, выделенных вузу из федерального бюджета.

В ближайшее время ректору ДГТУ будет избрана мера пресечения.

- По месту жительства, регистрации и в служебном кабинете обвиняемого проведены обыски, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану. - Принимаются меры по установлению других соучастников преступления.

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