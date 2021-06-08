Ректора медуниверситета Дагестана отстранили от должности на время судопроизводства

Ректор Сулейман Маммаев. Фото: пресс-служба учреждения

Советский районный суд Махачкалы отстранил от должности ректора Дагестанского государственного медицинского университета Сулеймана Маммаева на время разбирательства по его делу. Сейчас он ждет решения судьи.

В апреле 2021 года на Маммаева завели уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями". Он стал фигурантом скандала с типичным "кумовством". Желая угодить родственнику, он приказал дать своему племяннику вакантные полставки зубного техника стоматологического отделения поликлиники медуниверситета.

Следствие уверено, что ректор заведомо знал, что трудоустройство будет фиктивным - родственник не собирался работать.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в этом же университете в 2016 году прогремел скандал с голым преподавателем. Декан факультета гистологии Камиль Магомедов разделся донага перед студентами в аудитории и пытался в таком виде вести занятие. Сам преподаватель уже уволен из вуза и провел ночь в полиции.