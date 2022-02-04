На Ставрополье 4 февраля выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

За вчерашний день от коронавируса скончалось 12 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье - новый антирекорд, за сутки диагноз “коронавирусная инфекция” подтвердился у 1611 человек, из них 476 - дети. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Instagram. Число зараженных в регионе достигло 149133.

За вчерашний день от коронавируса скончались 12 пациентов. Глава региона Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего с начала пандемии число умерших на Ставрополье достигло 6507.

«КП-Ставрополь» приводит список территорий, где больше всего зараженных коронавирусом в крае. Краевой центр по-прежнему возглавляет этот список. Так, за вчерашний день в Ставрополе заболели 595 человек. Общее число зараженных в краевой столице достигло 33924.

В Александровском районе - 25 человек, в Андроповском - 10, в Апанасенковском - 25, в Благодарненском 19, в Буденновском - 107, в Георгиевском городском округе - 144, в Ипатовском городском округе - 34, в Кировском - 59, в Красногвардейском районе - 44, в Новоалександровском городском округе - 38, в Левокумском районе - 24, в Новоселицком - 7, в Минераловодском - 5, в Предгорном - 17, в Петровском - 82, в Советском - 27, в Степновском районе - 27, в Труновском - 70, в Шпаковском - 33.

В Ессентуках - 57, в Железноводске - 27, в Пятигорске 8, в Кисловодске - 114, в Невинномысске - 17.

Есть территории, где за сутки не выявили ни одного случая: Арзгирский, Грачевский, Изобильненский, Курской, Нефтекумский, Новоселицкий, и Туркменский районы и городские округа, а также город Лермонтов. Кстати, за все время пандемии коронавируса в городе Лермонтов было выявлено всего 6 случаев заболевания.

- Уровень заболеваемости пока остается на сравнительно высоком уровне. Однако госпитализация сегодня требуется гораздо реже, - отметил Владимир Владимиров.

Всего из 476 случаев заболевания у детей - 11 требовали госпитализации. По словам губернатора, в крае уже вакцинированы 1785 детей и побочных эффектов после прививки у них выявлено не было.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Ставрополе врачи скорой госпитализируют только каждого 10-го пациента с коронавирусом. Большинству больных не требуется помощь бригады скорой помощи.