На Ставрополье против министра туризма Реута завели уголовное дело за фестиваль фейерверков

Кирилл Реут. Фото: министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

На Ставрополье завели уголовное дело против регионального министра туризма и оздоровительных курортов Кирилла Реута. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Преступление выявили в ходе проверки. В 2021 году министерство заключило контракт по организации фестиваля фейерверков. Но в документе прописаны услуги, которые фактически оказывались в 2020 году.

- Это повлекло неэффективное и неправомерное расходование бюджетных средств. Кроме того, при формировании цены контракта, заключенного в 2021 году по указанию министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края коммерческие предложения были сфальсифицированы, а его общая стоимость необоснованно завышена в 10 раз, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

Ущерб от действий министра оценен в 25,1 млн рублей. По материалам прокуратуры Ставрополья и УФСБ по Ставропольскому краю в отношении Реута возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Отмечается, что одним из поводов для возбуждения дела стала оперативная информация ФСБ.

- Кроме того, прокуратурой края и УФСБ по краю продолжаются проверки по исполнению иных многомиллионных контрактов, заключенных министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в период с 2019 по 2021 год, - сообщает прокуратура.

Ход расследования дела находится на контроле ведомства.

Информированный источник "КП-Ставрополь" пояснил, что речь идет о фестивале "PyroFivePeaks 2021", который должен был проходить в Ессентуках. В августе его отменили из-за того, что на прилегающих дорогах шел ремонт. Стоимость тендера - почти 63 млн рублей.

Кирилл Реут работает в министерстве туризма Ставрополья с 2019 года. Он стал министром в июне 2021 года. При назначении учитывали, что чиновник был ответственным в эксперименте с курортным сбором и привлек много инвестиций в курорты КМВ. На посту главы министерства мужчина пробыл полгода.