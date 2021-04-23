В Ставропольском крае отменили фестиваль фейерверков

Международный фестиваль PyroFivePeak в Ессентуках перенесли на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Такое решение приняли на совещании, посвященном развитию Кавказских Минеральных Вод.

Власти объяснили перенос праздника PyroFivePeak неготовностью транспортной инфраструктуры.

Напомним, что этим летом, 2021 года запланированы крупные ремонтные работы на трассе «Кавказ» и дорогах Предгорного района Ставрополья. Это помешает участникам и гостям фестиваля комфортно добираться до места проведения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что рядом с площадкой фестиваля, около Ессентуков, сейчас идут дорожные работы. Как на федеральной трассе, так и Суворовском шоссе, ведущем в город.

До предполагаемого времени проведения фестиваля эти работы завершить не удастся.

Поэтому губернатор Ставрополья решил посоветоваться с земляками: проводить ли фестиваль или перенести его на 2022 год. Жители регионе могли проголосовать «за» и «против» в Инстаграме.