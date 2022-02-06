Министр туризма Ставрополья Кирилл Реут проведет под стражей 2 месяца

Кирилл Реут подозревается в превышении полномочий. Фото: личная страница героя в инстаграм

Министру туризма Ставропольского края Кириллу Реуту выбрали меру пресечения - он проведет несколько месяцев под стражей. Прокуратура Ставропольского края сообщила, что ведомство настояло на таком решении из-за обстоятельств уголовного дела против Реута.

- Суд согласился с позицией прокуратуры, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, в чем подозревают совсем недавно поставленного министра. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями".

В 2021 году министерство заключило контракт по организации фестиваля фейерверков. Но в документе прописаны услуги, которые фактически оказывались в 2020 году. Ущерб от действий министра оценен в 25,1 млн рублей.

- Кроме того, прокуратурой края и УФСБ по краю продолжаются проверки по исполнению иных многомиллионных контрактов, заключенных министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в период с 2019 по 2021 год, - сообщила прокуратура.

Отметим, Реут стал министром в июне 2021 года.

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