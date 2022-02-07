«Я смогу сидеть, хоть и недолго»: заложница из Беслана, чья любовь к фиалкам растрогала миллионы людей, продает дом ради лечения

Фото: marina_fialochka

Пострадавшая в бесланском теракте Марина Дучко, о которой мир узнал из фильма Юрия Дудя, продает дом ради лечения в Греции. После событий 1-3 сентября 2004 года женщина оказалась в инвалидном кресле - осколок при взрыве повредил позвоночник. Сегодня из-за врачебной ошибки она не может даже сидеть.

Фото: marina_fialochka

- Из-за одной врачебной ошибки я страдаю уже 4 года, - делится Марина Дучко. - Когда «намечалась» болячка, хирург 4 раза на рентгене этого не увидела. У меня начался абсцесс и стал развиваться остеомиелит, который и «сожрал» тазовую кость. Я чуть не умерла в тот сентябрь 2018 года. Но попала в руки другого хирурга, который сделал все возможное. С того момента я все время в больницах.

Фото: marina_fialochka

По словам женщины, за границей за большие деньги ее обещают вылечить: «Я смогу сидеть, хоть и недолго». Но денег на полный курс лечения у семьи Дучко нет. Поэтому пришлось выставить на продажу дом с площадью 90 кв.м. в Беслане, купленный для вклада денег на «черный день». Цена - 3 млн рублей. Вместе с сыном Марина также открыла сбор пожертвований у себя в соцсетях.

Фото: marina_fialochka

Напомним, женщина много лет выращивает фиалки для своей коллекции и продажи в маленьком магазинчике в Северной Осетии. После выхода фильма Дудя «Беслан. Помни» (24,4 млн просмотров), в котором она рассказала о своих 13 тысячах рублей пенсии, добрые люди скупили все ее цветы. В комментариях к фильму пользователи Youtube писали о Марине Дучко:

- Женщина на коляске, продающая фиалки по 100 рублей и получающая 13 000, не теряя позитивного настроя, говорит: «Справимся! Заработаем!». Убила наповал. До слез.

- Женщина с фиалками тронула даже не до глубины души , а до луны и обратно.

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