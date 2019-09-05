Выживала на 13 тысяч: человеческая доброта спасла парализованную заложницу Беслана
Марина Дучко — жертва бесланского теракта. 1 сентября 2004 она привела в школу сына и сестру. Детский смех и праздничные песни быстро сменились криками ужаса и плачем. В той трагедии женщина получила осколочное ранение. Во время взрыва в спортзале что-то хлестнуло в позвоночник.
С тех пор Марина борется за возможность ходить. После операции московские медики обещали, что скоро всё наладится. Но без качественной реабилитации, на которую просто не было денег, женщина так и осталась в инвалидном кресле.
Трогательную историю Марины Дучко поведал в своей программе «Беслан. Помни» Юрий Дудь. По словам журналиста, женщина получает скромную пенсию по инвалидности — 13 тысяч рублей. И это почти все её доходы. Из-за любви к цветам у бывшей заложницы появился маленький магазинчик в Instagram, но на него было подписано всего 338 человек.
Зная, что женщина буквально бедствует, Юрий и его команда собрали для неё 550 тысяч рублей, а также погасили кредит. Но, как оказалось, это не все подарки, которые судьба приготовила для Марины.
На следующий день после выхода фильма скромная цветочница проснулась знаменитой. На её Instagram подписалось разом 30 тысяч человек. А за два следующих дня — ещё 30. Добрые люди тут же скупили весь скромный ассортимент фиалок.
— Мне прислали сотни добрых сообщений, слов, пожеланий. Я была поражена до глубины души, — рассказала «КП - Северный Кавказ» тронутая женщина. — Доброта, готовность помогать вселили в меня глубокую веру в человечность. У всех есть свои маленькие проблемы, свои трудности. И то, что для незнакомые люди готовы сделать что-то для другого, невзирая на всё это — потрясает. Это чудо! Мне стало намного легче и счастливее от того, что вокруг так много искренних и светлых людей!
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ИСТОЧНИК KP.RU