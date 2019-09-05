Выживала на 13 тысяч: человеческая доброта спасла парализованную заложницу Беслана

Марина Дучко — жертва бесланского теракта. 1 сентября 2004 она привела в школу сына и сестру. Детский смех и праздничные песни быстро сменились криками ужаса и плачем. В той трагедии женщина получила осколочное ранение. Во время взрыва в спортзале что-то хлестнуло в позвоночник.

С тех пор Марина борется за возможность ходить. После операции московские медики обещали, что скоро всё наладится. Но без качественной реабилитации, на которую просто не было денег, женщина так и осталась в инвалидном кресле.

mari_fialochka Мария Дучко так и не смогла ходить, но нашла себя в уходе за любимыми цветами фиалками

Трогательную историю Марины Дучко поведал в своей программе «Беслан. Помни» Юрий Дудь. По словам журналиста, женщина получает скромную пенсию по инвалидности — 13 тысяч рублей. И это почти все её доходы. Из-за любви к цветам у бывшей заложницы появился маленький магазинчик в Instagram, но на него было подписано всего 338 человек.

Зная, что женщина буквально бедствует, Юрий и его команда собрали для неё 550 тысяч рублей, а также погасили кредит. Но, как оказалось, это не все подарки, которые судьба приготовила для Марины.

mari_fialochka Люди со всей страны раскупили все фиалки в маленьком магазинчике Марины

На следующий день после выхода фильма скромная цветочница проснулась знаменитой. На её Instagram подписалось разом 30 тысяч человек. А за два следующих дня — ещё 30. Добрые люди тут же скупили весь скромный ассортимент фиалок.

— Мне прислали сотни добрых сообщений, слов, пожеланий. Я была поражена до глубины души, — рассказала «КП - Северный Кавказ» тронутая женщина. — Доброта, готовность помогать вселили в меня глубокую веру в человечность. У всех есть свои маленькие проблемы, свои трудности. И то, что для незнакомые люди готовы сделать что-то для другого, невзирая на всё это — потрясает. Это чудо! Мне стало намного легче и счастливее от того, что вокруг так много искренних и светлых людей!

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Через пару минут зазвучат «крылатые качели», и знакомый голос расскажет «про глагол, и про тире, и про дождик на дворе». А потом все оборвут выстрелы (подробности).

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