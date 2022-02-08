Самые зараженные коронавирусом районы Ставропольского края назвали 8 февраля

Коечный фонд на Ставрополье свободен на 20%. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Региональное управление Роспотребнадзора 8 февраля 2022 года выявило районы Ставропольского края, где больше всего зараженных коронавирусом.

За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 достигло 1045 (общее число за время пандемии - 155288). Госпитализация понадобилась 150 пациентам. Выздоровевших - 648 человек, 13 ставропольцев, к сожалению, победить болезнь не смоли и скончались.

Как отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram, общий уровень заболеваемости в регионе стабилизируется.

- Сейчас госпитализация пациентам требуется не так часто. Около 20 процентов специализированного коечного фонда для больных коронавирусом свободно, - уточнил глава края.

Что касается коронавируса среди детей в Ставропольском крае, то им заразились 410 маленьких пациентов, из них девять попали в больницу, остальные находятся на амбулаторном лечении. Общее количество заболевших COVID-19 маленьких ставропольцев по последним данным составляет 8857 человек.

Карта распределения случаев коронавируса в Ставропольском крае по районам на 8 февраля 2022 года выглядит следующим образом:

Александровский - 5, Апанасенковский - 40, Арзгирский - 5, Благодарненский - 47, Буденновский - 92, Георгиевский - 92, Грачевский - 19, Ипатовский - 26, Изобильненский - 43, Кировский - 94, Красногвардейский - 69, Курский - 9, Нефтекумский - 3, Новоселицкий - 10, Новоалександровский - 134, Минераловодский - 12, Петровский - 21, Предгорный - 31, Советский - 59, Степновский - 9, Труновский - 47, Туркменский - 19, Шпаковский - 13. В Пятигорске - 10 человек, в Кисловодске - 83, в Ессентуках - 11, в Железноводске - 12, в Невинномысске - 31.

Антирекорд стабильно принадлежит Ставрополю - 445 зараженных.

Ни одного нового случая коронавируса не зафиксировано в трех районах - Андроповском, Кочубеевском и Левокумском, а также в Лермонтове. Сутками ранее таких территорий было девять.