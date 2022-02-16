Здравоохранение Ставрополья отвечает на вызовы времени

Борьба с ковидом - по-прежнему задача номер один. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пандемия коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием для всего человечества. Произошел фундаментальный сдвиг в укладе и мышлении людей. Самая большая нагрузка легла на плечи медиков всех подразделений системы здравоохранения, требующей еще больших инноваций, совершенствования и значительных финансовых вложений.

Объявленный в 2021 году губернатором Ставрополья Год здравоохранения дал старт глобальным изменениям в отрасли. В крае была начата и успешно продолжается масштабная модернизация, направленная на улучшение оказания всех видов медицинской помощи населению.

В этом году на первом плане по-прежнему остается борьба с коронавирусной инфекцией. Один из главных симптомов COVID-19 - снижение уровня кислорода в крови. Гипоксия - потенциально опасное состояние, при котором уменьшается насыщение кислородом тканей организма. В таких случаях кислород в терапии незаменим, а нехватка такого медицинского «золота» может привести к трагедии.

К вопросу поставки медицинского кислорода в больницы региона власти Ставрополья подошли основательно: закуплены кислородные концентраторы и газификаторы, проведены монтажные работы по установке кислородных сетей в медицинских учреждениях, создан резерв кислородных концентраторов, которые могут одновременно обеспечить кислородом более полутора тысяч пациентов, достигнуты договоренности о поставке жидкого кислорода из Таганрога, Приморско-Ахтарска, Нижнего Тагила, Байконура и Баку. Создана логистическая компания по доставке кислорода в больницы края. Десять медицинских организаций заключили контракты на переоборудование и установку кислородных станций на сумму 322 млн рублей.

Более того, налажено местное производство жидкого кислорода. Сегодня «Невинномысский Азот» производит до восьми тонн кислорода в сутки, еще до двух тонн в сутки выпускает «Ставролен».

Также при содействии региональных властей в Невинномысске ведется строительство завода по производству медицинского кислорода. Объект, который будет создан в рамках ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) «Невинномысск», разместится в промышленной зоне города.

В начале 2022 года из Китая на стройплощадку была доставлена первая линия оборудования, вторая линия - в пути. Монтаж оборудования запланирован на апрель этого года.

- Инфраструктуру завода планируем так, чтобы иметь возможность нарастить производство до 50 тонн в сутки. На случай, если такая потребность возникнет, - пояснил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Стоит отметить, что, помимо организации производства и поставки кислорода в стационары, для эффективного лечения больных коронавирусом руководство края договорилось с Московским эндокринным заводом о безвозмездной передаче лекарственных препаратов в больницы региона. Также с Минздравом России налажено взаимодействие по поставке в край моноклональных антител для лечения COVID-19.

«ОМИКРОН»: НОВЫЙ ВЫЗОВ И НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Эпидемия внесла существенные коррективы в работу всех звеньев системы здравоохранения.

Большое количество непрофильных больничных учреждений было перепрофилировано под инфекционные стационары. На пике заболевания в крае пришлось развернуть 5157 коек.

В начале 2022 года «омикрон» бросил новый вызов. Тем не менее, пятую волну коронавируса стационары переживают легче. На данный момент для лечения больных коронавирусом в стационарных условиях развернуто 4189 ковид-коек, из них 21% - свободны. Из-за способности «омикрона» быстро распространяться основная нагрузка пришлась на поликлиники. Это потребовало принятия новых решений в части оказания помощи амбулаторным больным.

- На начало февраля 2022 года под медицинским наблюдением в регионе находятся почти 14 тысяч амбулаторных больных коронавирусом, - рассказала заместитель министра здравоохранения СК Наталья Звягинцева. - Если в начале января в кол-центры поступало около 500 звонков в день, то к концу месяца - более 2,2 тысячи в сутки, а крупные поликлиники сейчас обслуживают на дому до 300 больных COVID-19.

В кол-центрах, созданных по поручению президента, работают 100 операторов из МФЦ и информационно-аналитического центра минздрава Ставрополья. В поликлиниках и больницах края, в том числе детских, функционируют 48 кол-центров, обращения принимают 266 операторов и 118 волонтеров.

По данным регионального минздрава, сегодня амбулаторное звено на Ставрополье мобилизовано максимально.

В условиях пятой волны пандемии поликлиники региона перешли на работу в три смены, в том числе - частные медучреждения с прикрепленным населением. Врачи принимают пациентов до 22.00. Всего в Ставропольском крае амбулаторных пациентов обслуживают 53 поликлиники.

- Для оказания помощи амбулаторным больным привлечены врачи и медперсонал, временно снятые с проведения профосмотров, диспансеризации, физиотерапевтических процедур, - рассказала на брифинге в краевом правительстве Наталья Звягинцева.

ПЦР-лаборатории, как государственные, так и частные, перешли на круглосуточный режим работы. Ежедневно в лабораториях проводится свыше 11 тысяч тестов на коронавирус, а время выдачи результата с момента поступления материала сократилось до 24 часов.

По решению губернатора Владимира Владимирова с начала года закуплено 75 тысяч экспресс-тестов для определения антигенов у беременных женщин. Тесты переданы бригадам скорой помощи для быстрого принятия решения о госпитализации будущих мам с признаками заражения COVID-19. Планируется приобретение еще 100 тысяч таких тестов. Также по распоряжению краевых властей создан неснижаемый запас лекарственных препаратов, которые амбулаторные больные могут получить бесплатно.

- Бесплатные препараты амбулаторным ковид-пациентам закупаются регулярно и в необходимых объемах и ассортименте. На это выделяют средства федерального и краевого бюджетов. Со времени действия этой меры господдержки Ставрополье получило из федерального центра 756 млн рублей. 31 января этого года из краевого бюджета было выделено еще 59,9 млн рублей, - уточнили в минздраве.

На эти средства были закуплены противовирусные, антибактериальные, жаропонижающие, ингаляционные препараты и антикоагулянты, в том числе и детские формы лекарств в соответствующей дозировке. Закупленные препараты поступили в государственную аптечную сеть региона и могут быть доставлены родственниками больных, волонтерами или медперсоналом.

В минздраве Ставрополья отмечают, что лечение на дому назначается врачом после осмотра и с учетом тяжести состояния. Требовать от доктора назначения того или иного препарата, а также заниматься самолечением не следует во избежание нежелательных последствий для здоровья.

Стоит отметить, что главным способом оградить себя и своих близких от серьезной инфекции продолжает оставаться вакцинация. На сегодняшний день первый компонент получили свыше 1,3 млн ставропольцев, второй - более 1 млн человек. Охват иммунизацией составил 73% населения.

С 1 февраля на Ставрополье началась вакцинация подростков против коронавируса. Первая партия детской вакцины, поступившей край, составила 1920 комплектов вакцины «Спутник М». Детская вакцина двухкомпонентная. Второй компонент вводится так же, как и в случае со взрослой вакциной, через 21 день после получения первого компонента. Иммунизация детей проводится только с письменного согласия родителей.

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» НА КОНТРОЛЕ

Несмотря на то, что на борьбу с коронавирусной инфекцией брошено максимум усилий, на Ставрополье в полном объеме продолжается реализация ключевых мероприятий в рамках национального проекта «Здравоохранение». В этом году на финансирование нацпроекта в крае направят свыше 2,7 миллиарда рублей.

- Нацпроект уже помог изменить к лучшему ситуацию в нашем здравоохранении - в плане оснащенности больниц оборудованием и транспортом, в вопросах приведения в порядок зданий медучреждений. Работа продолжается в этом году. От ответственных требую обеспечить своевременное заключение и реализацию контрактов для исполнения каждого пункта нацпроекта. Это важно для Ставрополья, для людей - подвести их никто не имеет права, - подчеркнул глава региона.

Всего в отрасли здравоохранения в 2022 году реализуются восемь региональных проектов: «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Развитие экспорта медицинских услуг», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении ЕГИСЗ» и «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации».

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ: УНИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и действующему в его рамках региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в крае продолжается работа по оснащению оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. В прошлом году на закупку необходимого оборудования для региональных сосудистых центров был затрачен 271 млн руб. В 2022 году на эти цели предусмотрено более 430 млн рублей.

Операция в Региональном сосудистом центре в Пятигорске.

- Масштабное обновление ждет городскую клиническую больницу № 3 Ставрополя - для нее планируется закупить 101 единицу оборудования, - сообщил глава региона Владимиров.

Успешная реализация регпроекта позволяет сегодня оказывать высокотехнологичную помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, всего за два года работы нового Регионального сосудистого центра в Пятигорске консультативно-диагностическую помощь, лечение, в том числе оперативное, получили более 10 тысяч пациентов.

Специалисты центра внедрили новые методики оперативных вмешательств. Теперь «сердечникам» доступны уникальные операции, которые ранее никогда не делали на Кавказских Минеральных Водах. Так, в прошлом году врачами центра была впервые проведена радиочастотная абляция аритмогенных зон сердца. Сегодня подобные операции доступны всем, кто в них нуждается.

Число высокотехнологичных операций на сердце и сосудах в крае растет. Так, за прошлый год в Ставропольском крае на 75% увеличилось число аортокоронарных шунтирований, на 60% - операций на сонных артериях, в 1,5 раза больше проведено малоинвазивных коронарных вмешательств.

На Ставрополье особое внимание уделяется в том числе и профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, которые находятся на диспансерном наблюдении. В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» бесплатными лекарствами обеспечиваются более 11,2 тысячи жителей края, перенесших инфаркты и инсульты.

Медицинская помощь «сердечникам» оказывается в «Краевом клиническом кардиологическом диспансере», в двух региональных сосудистых центрах («Ставропольская краевая клиническая больница» и «Городская клиническая больница» города Пятигорска), в шести первичных сосудистых отделениях, 10 специализированных кардиологических отделениях и 53 кардиологических кабинетах. Система помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в крае продолжит расширяться. В планах - развитие соответствующей инфраструктуры в Невинномысске.

ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА - ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Опыт Ставрополья в реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» признан одним из лучших в России и будет применен в других регионах страны.

Реализация регпроекта способствует повышению качества и доступности медицинской помощи с применением передовых лечебно-диагностических практик. Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер по праву считается одним из самых современных в СКФО, благодаря мощному парку высокотехнологичного оборудования, приобретенного в рамках проекта. В 2022 году на дооснащение краевого онкологического диспансера будет направлено почти полмиллиарда рублей.

- На эти средства закупаются в том числе два медицинских линейных ускорителя и система 3D-планирования лучевой терапии, магнитно-резонансный томограф и другое медоборудование, - сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» планируется создать пять центров амбулаторной онкологической помощи. Центры предназначены для своевременной диагностики онкологических заболеваний и на проведении химиотерапии.

На сегодняшний день функционируют уже три таких центра - в Ставрополе, Кисловодске и Буденновске. Четвертый откроется в Ессентуках после поставки всей необходимой техники.

Также в краевом центре начато строительство восьмиэтажного здания нового корпуса Ставропольского краевого онкологического диспансера. Мощность стационарного отделения - 376 коек, поликлиника сможет принять порядка 600 человек в смену. Работы проходят в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Завершить строительство планируется в 2024 году.

СТАВРОПОЛЬЕ В ЛИДЕРАХ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА

Ставропольский край является одним из лидеров в стране по темпам реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Программа, рассчитанная на пять лет, стартовала в 2021 году.

Благодаря регпрограмме в крае строятся и ремонтируются медучреждения.

- Ставропольский край - активный участник программы модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели в прошлом году из краевого бюджета было направлено более 2,6 миллиарда рублей. Построены и отремонтированы медицинские объекты, закуплено оборудование и автотранспорт. Программа продолжается и в этом году, - заявил губернатор Владимиров.

Так, в 2021 году в крае были капитально отремонтированы 104 медицинских объекта, построены здания 26 учреждений отрасли, приобретено 162 автомобиля и 10 единиц медоборудования.

В планах на 2022 год - строительство 23 и капитальный ремонт 75 объектов здравоохранения. Также в апреле этого года больницы края получат 81 медицинский автомобиль. Уже произведена закупка 10 единиц тяжелого оборудования. До конца года в крае планируется завершить все подготовительные процедуры для реализации программы и в будущем году. На 2023 год запланировано строительство 19 и капитальный ремонт 85 объектов здравоохранения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Ставропольском крае успешно реализуется региональный соцпроект «За здоровье», направленный на ранее выявление распространенных заболеваний и укрепление здоровья ставропольцев. Проект реализуют все звенья здравоохранения - от ФАПов до специализированных краевых медицинских организаций.

В медучреждениях первичного звена созданы мобильные многопрофильные бригады, которые систематически выезжают в удаленные села.

В 2021 году количество выездов увеличилось в несколько раз, было проведено почти 190 тысяч консультаций.

Для оказания медико-санитарной помощи и своевременного выявления заболеваний медучреждения края получили 37 передвижных мобильных комплексов для проведения рентгенологических обследований и маммографии, 24 передвижных флюорографических аппарата, девять маммографов и четыре передвижных ФАПа.

В 2022 году работа по повышению качества и доступности современных диагностических исследований для жителей отдаленных и малочисленных территорий Ставропольского края будет продолжена.