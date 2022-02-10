Парализованная заложница из Беслана получила от государства 2 млн и теперь может не продавать дом

О выжившей заложнице Марине Дучко миллионы людей узнали из фильма Юрия Дудя Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Марина Дучко из Беслана, прикованная к инвалидному креслу после теракта в школе в 2004 году, получила от государства на лечение в Греции еще 1 млн 987 тысяч рублей. Деньги по распоряжению главы Северной Осетии от 8 февраля 2022 года взяты из резервного фонда.

- Руководство республики никогда не остается в стороне от проблем, касающихся пострадавших в террористическом акте в первой школе Беслана. Это особая категория наших граждан, нуждающихся в пристальном внимании, - сказано в сообщении на сайте правительства РСО-Алания.

Фото: marina_fialochka

Три года назад после неудачной операции у Марины Дучко начали гноиться тазовые кости, из-за чего их часть пришлось удалить. Врачебная ошибка лишила женщину возможности даже сидеть. Российские клиники и большинство европейских отказались принять ее. Согласилась клиника в Греции, где месяц лечения стоит почти 1 млн рублей. Марина Дучко там уже пять месяцев.

По информации правительства Северной Осетии, 10 ноября 2020 года на восстановление здоровья за пределами России власти выделили женщине 4 млн рублей. В то время Марина проходила реабилитацию в Берлине. В октябре 2021 года и в январе 2022 года - еще по 2 млн рублей соответственно. В декабре 2021-го Дучко получила дополнительные 825 тысяч.

Фото: marina_fialochka

Все эти деньги, объясняют ее мать и сын, потрачены. Поэтому до того, как власти 8 февраля этого года выделили еще почти 2 млн, семья Марины вынуждена была объявить сбор в соцсетях и выставить на продажу дом в Беслане.

Напомним, что о выжившей заложнице Марине Дучко миллионы людей узнали из фильма Юрия Дудя. В захваченной боевиками школе №1 Беслана женщина оказалась вместе с мамой, сестрой и сыном. Во время штурма она получила осколочное ранение в позвоночник.

Марина Дучко в фильме «Беслан. Помни»

В фильме про бесланскую трагедию она показала себя очень сильной. Особенно тронула людей ее любовь к фиалкам. Их Марина разводит дома для коллекции и продажи через Instagram.

Фото: marina_fialochka

До встречи с Дудем на ее страницу были подписаны меньше 400 человек. Юра призвал всех его зрителей подписаться. После выхода фильма число фолловеров выросло в 100 раз. И все фиалки были раскуплены за два дня.

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