«Наказал за убийство "сестры-мусульманки"»: житель Дагестана из мести зарезал мужчину прямо в «Лексусе»

Убийцу задержали Фото: СОЦСЕТИ

В Махачкале днем 10 февраля 2022 года во дворе на улице Ирчи Казака зарезали из мести 34-летнего местного жителя. Асад Абдулатипов находился в белом внедорожнике «Lexus» на пассажирском сидении, когда на него набросился с ножом и 17 раз (!) ударил в разные части тела 46-летний Рустам Даидзибеков. От полученных ранений Абдулатипов умер по дороге в больницу.

В сети появились кадры с места ЧП. На них попала машина с открытой дверью. Светлый кожаный салон иномарки был залит кровью.

Напавшего задержал полицейский, который встретил мужчину с окровавленным ножом по дороге домой с дежурства. Перед сотрудником Даидзибеков упал на землю и заявил, что сдается. Убийцей оказался житель пригородного дагестанского села. На допросе тот объяснил, что отомстил за смерть «сестры-мусульманки».

- Убил за то, что он убил сестру-мусульманку. Я его наказал по воле Аллаха. Мне Аллах внушил, чтобы я его наказал. Если я его не накажу, он меня накажет, - ответил полицейским задержанный.

По информации телеграмм-канала «Baza», речь про сбитую насмерть девушку в 2012 году. Виновником аварии называют убитого Асада Абдулатипова. Сведения о том, что он являлся бывшим сотрудником полиции, официально в ГУ МВД республики «КП-Северный Кавказ» не подтвердили.

- Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщается на сайте следственного комитета Дагестана.