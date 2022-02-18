В следственном изоляторе Черкесска арестанты устроили бунт из-за кипятильника

Дебош начался с одной камеры. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Черкесске из-за неисправного кипятильника заключенные устроили настоящий бунт.

Беспорядки в черкесском изоляторе начались утром 17 февраля после того, как у одного из заключенных сотрудники СИЗО отобрали неисправный кипятильник. По инструкции неисправный электроприбор не может быть использован и должен быть изъят. Арестанту и его соседям по камере такое решение сотрудников изолятора не понравилось.

Недовольство заключенных вылилось в удары по двери и нецензурные выкрики. Постепенно к недовольным арестантам присоединились заключенные из других камер. Начался настоящий дебош: практически из каждой камеры доносились выкрики, нецензурная брань и глухие удары по дверям. Продолжался спонтанный акт негодования более двух часов.

В черкесском сегменте соцсетей и мессенджерах сообщалось о 200 заключенных, участвовавших в бунте. Однако, в самом СИЗО информацию не подтвердили, отметив, что масштабы произошедшего несколько преувеличены.

- В изоляторе Черкесска одновременно может поместиться не более 100 арестантов, - рассказал «КП-Северный Кавказ» источник из уголовно-исполнительной системы республики, отметив, что на данный момент в этом изоляторе еще имеются свободные места.

Тем временем, происшествие в черкесском СИЗО не осталось незамеченным. Сегодня, 18 февраля 2022 года, в изолятор прибыли сотрудники республиканской прокуратуры. На данный момент проверяющие совместно с руководством изолятора выясняют подробности произошедшего. Не исключено, что зачинщиков дебоша и самых ярых их сторонников могут перевести в другой изолятор.

К слову, это не первый бунт, устроенный арестантами в изоляторе №1 Черкесска. Ровно десять лет назад, в феврале 2012 года, «смотрящие» подговорили молодых зэков устроить дебош, чтобы начальство СИЗО пошло на уступки и «ослабило» условия содержания. В ходе потасовок были ранены трое охранников.

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