"Вцепился мертвенной хваткой и не отпускал": житель Ставрополья откусил ухо ревнивцу

Николай М. признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Апанасенковский районный суд Ставрополья рассмотрел уголовное дело против Николая М., который откусил ухо своему обидчику. Об этом сообщает пресс-служба суда. Информированный источник Telegram-канала "КП-Ставрополь" рассказал подробности истории.

В декабре 2020 года Николая пригласили на день рождения малолетней дочери родственницы. За столом собрались только близкие и родные, часть из них ставрополец даже знал. Но двух людей - пришедших вместе мужчину и девушку - видел впервые.

После нескольких тостов компания начала танцевать. Николай плясал с незнакомкой, что вызвало приступ ревности у ее спутника. Мужчины решили поговорить на улице, начали кричать, но их остановили и позвали к столу. Конфликт, казалось, приутих.

Через час они снова вышли на перекур. Они вспомнили, на чем закончили, и продолжили выяснять отношения.

- Мужчины снова начали громко браниться. Потерпевший обвинял Николая в том, что тот проявляет его жене знаки внимания. А тот это отрицал. В итоге они перешли на оскорбления и, когда Николай назвал ревнивца "тормозом", тот толкнул его. Завязалась драка, - рассказал источник Telegram-канала "КП-Ставрополь".

Мужчины начали бороться. Минуту никто не мог повалить обидчика, и тогда Николай решился на нечестный прием.

- Николай немного выше. Ухо потерпевшего было прямо около его рта, и он вцепился мертвенной хваткой в него и не отпускал. Потому, когда потерпевший от боли дернул голову в сторону, он вырвал верхнюю часть ушной раковины, - пояснил собеседник канала.

На место прибыли сотрудники полиции и задержали Николая. Против него возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". Выяснилось, что еще подростком он был судим за угон машины и кражи и отбывал наказание в воспитательной колонии. Экспертиза показала, что из-за откушенного уха лицо потерпевшего теперь обезображено.

Суд, однако, не стал строго наказывать Николая. Мужчине грозило до восьми лет лишения свободы, но его приговорили только к двум годам условного срока. При этом потерпевший не заявил гражданский иск.

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