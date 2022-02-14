«Я заработала сама, а вы – неудачники»: дочь экс-сенатора РФ объяснила, откуда у нее на счету 60 млн рублей

В интернете бурно обсуждают 60 млн на счету дочери экс-губернатора Ставрополья

В эфире на Twitch популярная в игровом мире блогерша, дочь бывшего сенатора РФ и экс-губернатора Ставропольского края Александра Гаевская пригрозила судом «хейтерам». Стримерша зачитала вслух комментарии про «ворованные у россиян деньги» на ее банковском счету и пригласила их авторов в суд с доказательствами. Предупредив, что там будет ждать встречный иск за клевету и причиненный ей моральный вред.

Во время прямого эфира Александра показала свой телефон с уведомлением от банка Фото: СОЦСЕТИ

- У меня совесть абсолютно чиста, - заявила 28-летняя Александра, более известная под псевдонимом Mira HS. - Я отвечу за все денежки. Я заработала много денег, а вы — неудачники.

Всех «завистников» Гаевская поблагодарила за то, что своей активностью в интернете они повышают ее рейтинг.

Напомним, во время прямого эфира в социальной сети Twitch девушка решила показать зрителям название играющей на ее телефоне песни, но в кадр попало и сообщение о зачислении денег на ее счет в одном из российских банков. У 28-летней блогерши там оказалось 787 тысяч 561 доллар (почти 60 миллионов рублей).

Александра — дочь бывшего губернатора и сенатора от Ставропольского края Валерия Гаевского. Она давно не живет в России — в 16 лет родители отправили ее учиться в США.

- Было трудно: другой язык, другое общество, все другое! Привыкла и теперь одинаково разговариваю на русском и английском, мыслю тоже на двух языках, - рассказывала Александра в одном из интервью.

Александра с отцом

Получив образование дизайнера, экономиста и психолога, Александра не стала работать по профессии, а занялась модным ныне «стримерством» - трансляцией своих игр на компьютере в прямом эфире в интернете. Делает она это через популярную платформу для просмотра Twitch, а на ее канал подписано больше 352 000 человек. Она ведет эфиры в категориях Just Chatting («общение») и IRL («in real life», то есть «в реальной жизни»), а также играет в популярные компьютерные игры Dota 2, Fortnite и Hearthstone.

Подписаться на Twitch стоит от 5 до 25 долларов — в зависимости от перефренций, которые получает подписчик. Какая часть из этих денег идет блогерам — неизвестно, но даже если это половина, то только с подписки Александра могла заработать больше 500 тысяч долларов.

Впрочем, основные заработки у таких блогеров, как Mira, идут от пожертвований во время прямых эфиров. Качество игры, поведение и оригинальность комментариев игрока подписчики оценивают деньгами, переводя их блогеру в виде так называемых «донатов».

Популярным игрокам за одну игру удается собрать не одну тысячу долларов. В середине января 2022 года администрация сервиса Twitch заблокировала канал Гаевской. По словам девушки, причина блокировки — слишком откровенный купальник, в котором она появилась во время трансляции.

Mira пользуется большой популярностью и в Instagram. Здесь у нее больше 200 тысяч подписчиков, а выкладывает сюда в основном фотографии себя, часто - эротические.

Сам Гаевский и его жена тоже зарабатывали много. Супруга экс-губренатора Ольга даже однажды попала в ТОП-5 списка Forbes, став одной из богатейших жен чиновников по итогам 2017 года. Ее доход достиг тогда 308 миллионов рублей в год.

Гаевский в последний год сенаторства отчитался о доходе в 2020 году в 26 млн рублей, а также о заработке супруги в 6 млн рублей. Также в собственности у него были земельный участок (3,6 тысячи кв. м.), дачный дом (442 кв. м.), дом с гаражом (98 кв. м.), квартира (125 кв. м.), а машина Toyota Lexus GX460. Годом раньше Гаевский заработал 27 млн за год, а жена — 4,9 млн.

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