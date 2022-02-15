На Ставрополье 15 февраля выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Лидером по числу зараженных и приросту больных остается Ставрополь Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор обновил данные по COVID-19 и выявил районы Ставропольского края, где на утро 15 февраля больше всего зараженных коронавирусом. "Комсомолка" публикует два рейтинга - лидеров по суточному приросту и общему числу заболевших.

По суточному приросту больных на первом месте оказался Ставрополь.

1. Ставрополь +497

2. Георгиевский округ +178

3. Курской округ +64

4. Нефтекумский округ +59

5. Благодарненский округ +45

6. Новоалександровский округ +43

7. Буденновский округ +41

8. Кисловодск +40

За сутки в Ставропольском крае заболели 1277 человек, из которых 272 - дети. Кроме того, 126 больных, из которых 11 детей, поместили в стационар. Выздоровели 1154 пациента и умерли десять.

По общему числу больных лидером остается Ставрополь.

1. Ставрополь - 40075

2. Георгиевский округ - 10990

3. Буденновский округ - 8191

4. Невинномысск - 7918

5. Кисловодск - 7436

6. Благодарненский округ - 5525

7. Пятигорск - 5476

8. Ипатовский округ - 5004

Всего на Ставрополье известно о 166 921 случай заражения коронавирусом. Из них выздоровлением закончились 142 064 случая, смертью - 6641.