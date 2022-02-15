На Ставрополье 15 февраля выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Лидером по числу зараженных и приросту больных остается Ставрополь
Фото: Олег УКЛАДОВ
Роспотребнадзор обновил данные по COVID-19 и выявил районы Ставропольского края, где на утро 15 февраля больше всего зараженных коронавирусом. "Комсомолка" публикует два рейтинга - лидеров по суточному приросту и общему числу заболевших.
По суточному приросту больных на первом месте оказался Ставрополь.
1. Ставрополь +497
2. Георгиевский округ +178
3. Курской округ +64
4. Нефтекумский округ +59
5. Благодарненский округ +45
6. Новоалександровский округ +43
7. Буденновский округ +41
8. Кисловодск +40
За сутки в Ставропольском крае заболели 1277 человек, из которых 272 - дети. Кроме того, 126 больных, из которых 11 детей, поместили в стационар. Выздоровели 1154 пациента и умерли десять.
По общему числу больных лидером остается Ставрополь.
1. Ставрополь - 40075
2. Георгиевский округ - 10990
3. Буденновский округ - 8191
4. Невинномысск - 7918
5. Кисловодск - 7436
6. Благодарненский округ - 5525
7. Пятигорск - 5476
8. Ипатовский округ - 5004
Всего на Ставрополье известно о 166 921 случай заражения коронавирусом. Из них выздоровлением закончились 142 064 случая, смертью - 6641.