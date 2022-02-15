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Происшествия15 февраля 2022 9:15

«Думала, это ее ребенок»: школьник помешал психически больной женщине похитить младшего брата

В Дагестане поместили на лечение женщину, пытавшуюся украсть ребенка
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Момент похищения сняла камера уличного наблюдения

Момент похищения сняла камера уличного наблюдения

В Махачкале на проспекте Имама Шамиля женщина пыталась похитить 6-летнего мальчика. Вместе с 9-летним братом они шли около магазина, когда незнакомка просто взяла ребенка за руку, а затем в свои объятия и унесла.

Старший пытался не пустить младшего - крепко держал за руку, когда женщина его настойчиво тянула к себе. Когда она все-таки выхватила мальчика, третьеклассник подбежал к мужчине и сказал, что не знает женщину, которая сейчас уносит его брата. Вместе они последовали за ней. Все это сняла камера наружного наблюдения:

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану, оказавшиеся неподалеку сотрудники ППС доставили женщину в отделение полиции. Похитительницей оказалась 32-летняя жительница селения Кака Ахтынского района.

Мужчина, который забрал ребенка и помог поймать женщину

Мужчина, который забрал ребенка и помог поймать женщину

Фото: СОЦСЕТИ

- Женщина имеет психическое заболевание, недавно находилась на излечении, - сообщили в ведомстве. - Она не была настроена агрессивно, но вероятно, по причине заболевания, решила, что это ее ребенок. Очевидцам, как и полицейским, пришлось ее убеждать, что это не так.

Сотрудники вызывали в отдел скорую психиатрическую помощь из психо-неврологического диспансера. Женщину забрали медики и поместили ее на длительное лечение.

ЧППроисшествия: ЧП