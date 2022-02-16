«Арифметику» в сфере ЖКХ простой не назовешь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минфине СК рассказали, что ставропольцам нужно проверить в платежках за ЖКХ в феврале 2022.

Желание держать под контролем траты семейного бюджета можно лишь приветствовать. При этом важно учитывать, что внимания заслуживают не только крупные или нерегулярные расходы. Время от времени стоит анализировать, скажем так, обыденные траты – в частности, ежемесячные платежи за жилищно-коммунальные услуги.

«Арифметику» в этой сфере простой не назовешь, но тем не менее, существуют ключевые моменты, которые с той или иной периодичностью стоит проверять в коммунальных платежках. Речь в числе прочего о периодах индексации тарифов, смене управляющей компании, поверке квартирных счетчиков и т.д. И январские платежки за ЖКХ, которые мы получили в начале февраля, - хороший повод для небольшой ревизии.

Итак, что стоит проверить в первую очередь? Тарифы, по которым выставлена плата за воду, свет и газ. Многие ошибочно продолжают считать, что они повышаются в начале каждого года. Однако, напротив, нужно будет проверить их неизменность в сравнении с данными в платежке за минувший декабрь. Законодательно срок индексации коммунальных тарифов для населения несколько лет назад был сдвинут на лето, она будет произведена с 1 июля 2022 года.

Соответственно, как пояснили в Ставропольском городском расчетном центре, в первом полугодии коммунальные услуги по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению и водоотведению не дорожают. Суммы, начисленные к оплате в платежных документах, будут меняться только лишь по причине увеличения или уменьшения фактического объема потребления ресурсов, который по понятным причинам не может быть постоянным при наличии в домах и квартирах приборов учета.

А вот расценки на услуги по содержанию жилого помещения (это актуально для многоквартирных домов) в платежках, напротив, могут смениться уже в самом начале года. Они не подлежат государственному регулированию и устанавливаются большинством голосов на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Как подчеркивают в СГРЦ, первая половина года как раз традиционно является периодом проведения таких собраний, когда управляющая компания отчитывается о выполненных в прошлом году работах, планирует деятельность на новый календарный год и предлагает собственникам цену за свои услуги на новый период с учетом инфляции, стоимости материалов, работ и т.п. Так что тариф на услуги управляющей компании или ТСЖ вполне может смениться – но именно на тот, который в конечном итоге утвердили жильцы в ходе очного или заочного голосования.

При возникновении сомнений в расчетах помните, что потребитель имеет право обратиться с соответствующим заявлением в управляющую компанию или ТСЖ с просьбой предоставить информацию о методах расчета платежей и применяемых тарифах на ту или иную услугу. Этим правом можно и нужно пользоваться.

Также специалисты советуют иногда проверять в платежках общую информацию о вашей жилплощади. Верно ли указаны метраж вашей квартиры и число проживающих людей. Это значительно влияет на расчеты платы за ЖКХ, и банальные опечатки могут играть не в пользу вашего кошелька.

К слову, при возникновении напряженности в семейном бюджете при оплате жилищно-коммунальных услуг стоит проверить, можете ли вы рассчитывать на господдержку. Речь о субсидии, которая представляет собой не снижение суммы к уплате, а дополнительную денежную выплату, которая должна частично компенсировать расходы на ЖКХ. Она предоставляется адресно – на Ставрополье ее получают жители в случае, если семья тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг свыше 22% своего дохода.

Расчет субсидии производится индивидуально для каждой семьи с учетом региональных стандартов в этой сфере. Проверить право на получение субсидии и обратиться за ее назначением можно в местный орган соцзащиты либо в МФЦ. Срок действия субсидии – 6 месяцев, по истечении которых человек вправе вновь обратиться за ее получением на очередной период. Также некоторые категории льготников (многодетные родители, инвалиды, родители детей-инвалидов, герои России и др.) вправе получать компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг.