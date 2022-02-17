На Ставрополье возбудили уголовное дело после исчезновения 38-летней Марины Ивановой

Марина Иванова. Фото: "Лиза Алерт"

В Ставропольском крае завели уголовное дело по статье "Убийство" после безвестного исчезновения Марины Ивановой. Это следует из данных, опубликованных на сайте регионального следственного управления СКР.

Женщина 23 января вышла из дома в поселке Иноземцево и не вернулась. В первый день пропажи 38-летней ставропольчанки на ее поиски выдвинулись отряды "Лизы Алерт". За неделю волонтеры обошли почти 230 километров местности, 12 пеших поисковых групп выполнили 12 задач в лесу и еще пять в городе. Но все безрезультатно.

Ориентировка Марины Ивановой. Фото: "Лиза Алерт"

- Поиск проходит как в черте населённых пунктов, так и в районе горы Бештау. Погода в эти дни совсем не балует теплом. На территории Бештау помимо большого количества снега, сам рельеф довольно сложный, открытый ветрам. Белоснежное пространство Бештау окрасилось ярко-рыжими цветами поисковых флисок, - следует из отчетов "Лизы Алерт".

Отряд исследовал труднодоступные места с помощью квадрокоптера. 30 января он потерял связь и упал. Пока устройство не найдено, группа выполняет задачи своими силами.

Поиски Марины Ивановой. Фото: "Лиза Алерт"

Позже к поискам женщины подключились следователи СУ СКР по Ставропольскому краю. Пятигорский отдел управления начал доследственную проверку, после которой было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Тем не менее, земляки и все причастные к поискам люди надеются, что Марина Иванова еще жива. Есть сомнения, что она находится в окрестностях Железноводска - поисковики исследовали все возможные тропы, ведущие к поселку и городу из леса горы Бештау.

Если вы знаете что-то о местонахождении Марины Ивановой - сообщите об этом в правоохранительные органы по номерам: 8 (8793) 33-21-42 либо 02, 112. Приметы женщины - рост 163 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Из дома она уходила в черной куртке с капюшоном, голубых джинсах и черных ботинках.