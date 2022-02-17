«Я все переосмыслил»: депутат Закускин навестил с цветами пожилую чеченку, в чье лицо распылил баллончик

Депутат подарил пострадавшей женщине цветы и корзину с фруктами

Руководитель совета депутатов Мещанского района Москвы Александр Закускин извинился перед пожилой чеченкой, которой распылил в глаза перцовый баллончик. Депутат лично навестил 68-летнюю Салиму Юсупхаржиеву, подарил женщине цветы и корзину с фруктами и конфетами, пожелав ей скорейшего выздоровления.

- Я все переосмыслил. Вы - ровесница моей мамы. Я не должен был так поступать. Счастья и здоровья вам, - сказал Закускин.

Александр Закускин. Фото: www.facebook.com/alexander.zakuskin

- Я очень рада, что справедливость восторжествовала. Я - многодетная мать. А вы мне годитесь в сыновья. Я вас прощаю. Но к женщинам так относиться нельзя, - ответила Юсупхаржиева.

Инцидент, обернувшийся громким скандалом, произошел в Москве 10 февраля 2022 года. Александр Закускин проводил очередной свой рейд по борьбе с нелегальными торговцами, когда у мечети на проспекте Мира ему повстречалась торгующая колбасой Салима. Закускин несколько раз пнул ее ящик и пообещал «депортировать в Чечню».

Фото: Елена Аручиди

Когда женщина пошла за ним вслед, чтобы показать паспорт, депутат применил перцовый баллончик. Медики диагностировали Юсупхаржиевой ожог коньюктивы и роговицы I степени.

Фото: Елена Аручиди

О случившемся Салима рассказала представителям чеченской диаспоры в Москве. Так о нападении узнал глава Чечни Рамзан Кадыров, по распоряжению которого Александра Закускина пригласил на разговор по телефону депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он сказал однопартийцу, что так поступить мог только «урод». И заявил, что не считает Закускина после такого мужчиной.

В Чечне была инициирована прокурорская проверка по факту произошедшего. Республиканские активисты обещали добиться лишения Закускина статуса депутата.

Закускин в свою очередь жаловался на угрозы. Ему даже пришлось временно съехать из своей квартиры, потому что он опасался за свою жизнь. После разговора с Делимхановым депутат записал видеообращение с извинениями. Теперь же он попросил у пожилой чеченки прощение лично.

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