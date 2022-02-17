МТС назвала самый популярный смартфон в Ставропольском крае

Лидером продаж остается Samsung Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Ставропольском крае назвали самый востребованный смартфон за 2021 год. Эксперты МТС проанализировали рынок за прошлый год.

По-прежнему лидером продаж остается Samsung, который выбрала треть покупателей со Ставрополья. Немного корейскому производителю уступили гаджеты Apple. На третьем месте расположились устройства от китайского производителя Xiaomi.

Помимо прочего, аналитики МТС заметили несколько примечательных тенденций. Например, жители Ставрополья стали выбирать более тяжелые и крупные девайсы. Средний вес более востребованных гаджетов за год вырос на 8,6% - до 190 граммов. Столько же весит электрическая зубная щетка. Толщина устройств увеличилась на 2,4%, а средняя диагональ дисплеев выросла на 2,5%.

Почему гаджеты растут в размерах и цене

В первую очередь это связано с тем, что среди жителей Ставрополья пользуются интересом долговечные устройства с увеличенным размером памяти - от 128 Гигабайт. Для этого нужно больше технических возможностей, из-за чего производители оснащают гаджеты более производительными деталями. Увеличение дисплея - во многом заслуга дизайнеров, которые за десятилетие полностью отказались от кнопок на лицевой части телефонов, отдав предпочтение сенсорному управлению. Кроме того, размеры экрана увеличиваются в том числе из-за потребительских нужд. Из-за развития YouTube пользователи стали чаще смотреть фильмы через смартфоны. Первыми на это отреагировали онлайн-кинотеатры, которые выпустили собственные мобильные приложения. А производители телефонов постепенно увеличивают экран, чтобы расширить картинку и привлечь к своему продукту больше покупателей.

Жители Ставрополья все чаще отдают предпочтение смартфонам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также ставропольцы стали брать гаджеты на более долгий срок пользования. Спрос на устройства с небольшим накопителем сократился вполовину. При росте цен на смартфоны сократились продажи. Количество купленных устройств сокращается из-за стремления ставропольцев приобретать девайсы с прицелом на более продолжительное использование. В 2021 году средний срок владения мобильными превысил 40 месяцев.

Отмечается, что в общем средняя цена на гаджеты выросла на 45%. Дешевые смартфоны, чей ценовой диапазон колеблется от 5 до 15 тысяч, изнашиваются быстрее и зачастую содержат устаревшие комплектующие или старое программное обеспечение. Иногда производители даже перестают выпускать обновления для своих устаревших гаджетов: например, в 2020 году Apple после выхода iOS 15 перестал поддерживать iPhone SE, iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Это заставляет пользователей менять дешевые и старомодные телефоны уже через 1-1,5 года.

Какой iPhone самый востребованный на Ставрополье

Самым популярным iPhone среди ставропольцев стала не новейшая, а позапрошлогодняя, 11-я модель. Это связано с тем, что эта версия «яблочного» гаджета отвечает основным требованиям качества и цены. Они поддерживают обновления системы и мало уступают своим более современным собратьям, но при этом гораздо дешевле: iPhone 11 с увеличенным объемом памяти стоит от 39 до 54 тысяч рублей, такой же iPhone 12 – от 67 тысяч рублей, но за такие деньги не купишь даже самый дешевый iPhone 13 mini с минимальной памятью, цена которого начинается с 70 тысяч рублей.

Жители Ставрополья могут менять iPhone не переплачивая Фото: Иван МАКЕЕВ

Вместе с тем появился новый способ, как менять iPhone каждый год. Программа "МТС Upgrade" позволяет покупать новый смартфон на 40% дешевле.

Оформив подписку на программу, пользователь будет платить от трех тысяч рублей ежемесячно. После 12-ти платежей он получит любую из доступных в продаже моделей iPhone. Чтобы оставаться подписчиком "МТС Upgrade", надо продолжить ежемесячные платежи. После очередного круга, отдав старый продукт, человек получит новую модель.

Последний iPhone, который возьмет подписчик, можно выкупить. Человек просто продолжит выплачивать ту сумму, которая указана в его договоре, пока не покроет остаток. Переплачивать процент не придется. При оформлении подписки пользователь получает страхование от физических повреждений дисплея. Кроме того, первый платеж по программе совершается после первого месяца.