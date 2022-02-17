Отец, который жестоко убил сына с ДЦП по велению "голоса в голове", получил срок

Андрей с сыном, которого он, по версии следствия, через шесть лет жестоко убьет. Фото: соцсети

В Ставропольском крае вынесли приговор по уголовному делу в отношении Андрея Ч., который жестоко убил своего сына с ДЦП. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Источник "КП-Ставрополь" в суде рассказывал подробности уголовного дела.

В 2011 году Андрей познакомился с Екатериной в Пятигорске. Мужчина был проблемным: много выпивал, скандалил и загремел в психбольницу после нападения с ножом на свою бабушку. Екатерина - стоматолог из частной клиники - была шансом Андрея на исправление. И после брака первое время все шло хорошо.

- Официально Андрей нигде никогда не работал. Известно, что он подрабатывал по найму стекольщиком. Но это первое время, пока жена не ушла в декрет. Затем семья жила только за счет декретных выплат, а затем - за счет пенсии по инвалидности, - рассказывал собеседник "КП-Ставрополь" в суде.

Андрей Ч. до брака с Екатериной прожигал свою жизнь

Первые роды прошли тяжело, из-за чего дочь получила травмы головы и задержалась в развитии. В 2017 году девочку поставили на учет к неврологу. В школу она пошла лишь в девять лет и стала учиться в коррекционном классе. У сына были проблемы посерьезнее, в четыре месяца ему диагностировали ДЦП. 6-летний мальчик не говорил, передвигался лишь на инвалидной коляске и только с кем-то.

Андрей Ч. после таких вестей ушел в себя и начал заниматься выращиванием марихуаны. В свободное время он играл в компьютер, часто пил в одиночестве и в нетрезвом виде срывался на жену и дочку.

- Когда папа пьяный, он говорит плохие слова и бьет. Это было зимой (декабрь 2020 года - Прим.). Папа бил рукой по щеке. Мне было больно. Я не знаю, почему папа так сделал. Я просила папу так не делать, но он не переставал, - цитирует показания ребенка источник издания.

Днем 9 января 2021 года Андрей снова запил и устроил скандал с женой. Женщина убежала из дома к родственникам мужа, прихватив с собой дочь. Сына, как уверяют свидетели, он до этого никогда не трогал, потому мать оставила его дома без задней мысли. Когда она через час вернулась с полицией, мужчина долго не открывал.

- На уговоры сотрудников открыть мужчина отвечал матом и требовал, чтобы те пропустили только жену. Тогда полицейские пошли на хитрость. Один из них сделал вид, что отходит, и мужчина повелся. Когда наряд врывался в квартиру, он начал вопить: "Я убил сына!" - и убежал в дальнюю комнату. В соседней комнате нашли труп, - рассказал источник "КП-Ставрополь".

На теле мальчика была одна рана. Из материалов дела следует, что обвиняемый одним режущим ударом шкуросъемным ножом вспорол горло сына и повредил все, что там находится. От чего тот скончался на месте.

Пример шкуросъемного ножа. Согласно выводу эксперта, орудие убийства не относится к гражданскому холодному оружию и изготовлено для использование на кухни Фото: Михаил ФРОЛОВ

На первом допросе Андрей признался, что убить ребенка ему приказали голоса в голове. Но позже он отказался от показаний, назвав их "шуткой". Мотив преступления вскрылся, когда родственники рассказали телефонный разговор с мужчиной незадолго до убийства. Бабушке он сказал:

- Во всем виню маму его, Катю. Я иду убивать своего сына.

Краевой суд приговорил Андрея к 20 годам колонии строгого режима за убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, хранение наркотиков, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. После освобождения еще 1,5 года ему запрещено посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22 часов без необходимости, передает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

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