Житель КЧР убил туриста из Москвы за то, что тот сходил в туалет на обочине трассы

Абдуллах Бостанов. Фото: ориентировка полиции

Полиция Карачаево-Черкесии объявила в федеральный розыск 34-летнего уроженца станицы Сторожевая Абдуллаха Бостанова, которого подозревают в убийстве 35-летнего москвича Олега Албегова.

Олег Албегов

Инцидент случился 16 февраля на федеральной трассе, около станицы Кардоникская. Группа туристов, которая ехала на грузовом автомобиле "Форд Транзит" в Архыз, остановилась на обочине. Рядом припарковалась машина с двумя местными жителями, которые устроили конфликт с приезжими. Затем между компаниями завязалась драка, в ходе которой Бостанов достал нож и ударил им Албегова в живот.

- Мужчина скончался по пути в больницу. Злоумышленник скрылся. В настоящее время лицо совершившее преступление установлено, он объявлен в федеральный розыск, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Карачаево-Черкесии.

Олег Албегов

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

- Проведен осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении следователей.

Известно, что Албегов занимался мотоспортом на любительском уровне. Мотив преступления пока не раскрывается. Ряд Telegram-каналов сообщает, что жителям КЧР не понравилось, что мужчина сходил в туалет на обочине. Собеседник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.