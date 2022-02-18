Житель КЧР, убивший туриста из Москвы за поход в туалет на обочине трассы, связался с полицией

Абдуллах Бостанов. Фото: ориентировка полиции

Житель Карачаево-Черкесии Абдуллах Бостанов, который был объявлен в федеральный розыск за убийство туриста, сдался полиции. Он позвонил, сказал о своем местонахождении и признался в содеянном.

Конфликт вспыхнул 16 февраля на федеральной трассе, около станицы Кардоникская. К остановившемуся на обочине "Форд Транзит" с туристами из Москвы, ехавшими в Архыз, подъехали "Веста". Двух местных жителей задело то, что мужчины ходили в туалет недалеко от дороги.

Сначала мужчины выясняли отношения на повышенных тонах. Затем они начали драться. В один момент Бостанов достал нож и один раз ударил им 35-летнего москвича Олега Албегова. Местные жители уехали, а раненому туристу начали оказывать первую помощь. Он скончался по пути в больницу.

Олег Албегов

Бостанова объявили в федеральный розыск. Против него возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Кроме того, правоохранительные органы искали второго участника происшествия, но он явился в отдел полиции сам.

Фото с места ЧП: СУ СКР по КЧР

- Второй участник ЧП тоже установлен. Он рассказывал следователям, что туристы не слушали их. Они указывали, что ходить по нужде на обочине в республике непринято, но приезжие игнорировали их и нагло отшучивались. Когда началась потасовка, туристы отбивались ремнями. У второго участника есть побои на теле, - рассказал информированный источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Мужчину задержали. Он согласен понести наказание за преступление.

Разбирательства по уголовному делу продолжаются. Расследование на контроль взяли центральный аппарат СКР. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.