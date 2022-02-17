На Ставрополье 17 февраля выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Летальных случаев стало немного больше Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставропольском крае к утру 17 февраля зафиксировали 1821 новый случай заражения коронавирусом, из них 212 человек - несовершеннолетние разных возрастов. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Instagram. Всего за время пандемии коронавирус обнаружили у 170,3 тысячи человек.

Также за сутки в больницы госпитализировали 173 человека (5 детей), выздоровели 1746 человек, скончались - 15. Глава региона принес соболезнования родственникам тех, кто не смог победить болезнь. На настоящий момент в ковид-госпиталях остаются свободными около 15% коек, некоторые больницы полностью перевели под "красную зону".

"КП-Северный Кавказ" выяснила, в каких округах Ставропольского края нашли больше всего зараженных. Как всегда, абсолютным антилидером среди территорий оказался Ставрополь: здесь медики нашли 671 новых заболевших. На втором месте находится Георгиевский городской округ (196), третье место занял Буденновский округ (113).

Меньше всего зараженных в Арзгирском муниципалитете (1 человек), Кочубеевском округе (6 человек) и Апанасенковском муниципалитете (8 человек). Также есть территории, где не нашли ни одного зараженного коронавирусом, всего их пять: Изобильненский, Новоалександровский, Нефтекумский, Новоселицкий округа и город Лермонтов. В Лермонтове давно не фиксировали ни единого зараженного коронавирусом.