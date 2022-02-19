Завершены поиски трех пропавших в Осетии подростков

Фото: ГУ МВД по РСО-Алания

Накануне вечером, 18 февраля 2022 года, в полицию Моздока обратилось руководство Центра содействия семейному воспитанию «Амонд». Это казенное учреждение в Северной Осетии, где живут сироты и оставшиеся без попечения родителей дети в возрасте от 3 лет до 18 лет.

Сотрудники Центра сказали, что трое их воспитанников в возрасте 14 и 15 лет без спроса ушли в неизвестном направлении и их местонахождение не известно.

- Ориентировка на подростков была передана всем наружным нарядам полиции и размещена в средствах массовой информации. Поиски подростков были организованы во всех районах республики, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Полицейские осмотрели дворы, подвалы и чердаки, места отдыха - проспекты, парки и скверы. Сегодня, 19 февраля, сообщили о завершении поисков. Беглецов нашли живыми и невредимыми на одной из улиц Моздока.

- Как выяснилось, воспитанники центра решили погулять, забыв о времени, не подумав о том, что их будут искать. Установлено, что за время «прогулки» противоправных посягательств в отношении них не совершалось, жизни и здоровью молодых людей ничего не угрожает, - уточнили в ведомстве.

После случившегося сотрудники полиции провели профилактическую беседу и с воспитанниками, и с работниками Центра содействия семейному воспитанию.