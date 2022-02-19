При восхождении на Бештау в Ставропольском крае погибла женщина

Фото: evgeniye_bakulin

В курортном районе Ставрополья туристическое восхождение обернулось трагедией. Три жительницы Пятигорска отправились на Бештау, но вернуться живыми сумели только двое - у одной женщины обморожение ног. Картину произошедшего восстановили по их словам.

Втроем путешественницы решили самостоятельно взобраться на одну из вершин в пятигорье Бештау - Козьи скалы. Высота их в самой верхней точке 1157 метров. Восхождение прошло удачно, но спуститься они уже не смогли и запросили помощь в службе спасения Железноводска. В ГУ МЧС края комментируют, что спасатели шли к ним по заледенелой горной тропе в скалистой местности уже в темное время суток.

По словам мэра города Евгения Бакулина, операция длилась с девяти вечера до четырех часов утра. С использованием GPS координат женщин нашли. Одна - по состоянию здоровья была уже тяжелая, двое - средней степени, но не могли самостоятельно передвигаться. Спасатели оказали первую помощь и в 21:20 начали спуск. На момент эвакуации тяжелая пострадавшая перестала подавать признаки жизни.

- В районе кольцевой дороги спасатели на протяжении 50 мин проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, пострадавшая скончалась, - сообщают в МЧС.

Пострадавшую с обморожением ног увезли после эвакуации в Железноводскую городскую больницу. Третья женщина от помощи врачей отказалась.

- Совсем недавно у нас на Развалке проходили учения по спасению людей, а теперь, к сожалению уже реальный случай. Друзья, давайте будем осторожны при попытке восхождений на гору, - рекомендовал глава Железноводска.

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