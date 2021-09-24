Смертельный тур без обязательств: кому и сколько заплатили туристы за роковое восхождение на Эльбрус

Фото: elbrus.guide

Две группы гидов Ильи Чуйкова и Антона Никифорова попали в сильнейший шторм при спуске с вершины Эльбруса 23 сентября 2021 года. Погибли 5 туристов. Часть альпинистов отказалась от медицинской помощи. Уставшие альпинисты отсыпаются в гостинице «Джантуган» в поселке Терскол рядом с поляной Азау у подножья Эльбруса. Инструкторы и другая часть группы с обморожениями находятся в больнице Нальчика.

Уставшие, но счастливые

Представители фирмы «Elbrus.guide», организовавшей восхождение, уверяют, что трагедия произошла из-за фатального стечения обстоятельств и невиданного бурана. И проводники действовали по инструкции, предпринимая все необходимое для спасения туристов. В том числе, вынужденно перед спуском разделили группу на «быстрых» и «медленных», чтобы избежать массового замерзания.

«КП-Ставрополь» узнала, как работала организация и сколько платили клиенты за восхождения, в которых за них, по сути, никто не нес ответственности.

«Elbrus.guide» - это ИП, открытое в Ленинградской области на имя старшего гида и директора в одном лице Дениса Алимова в 2019 году. Правда, на своем сайте и в соцсетях компания указывала, что успешно работает больше 10-лет. Либо речь идет о стаже инструкторов (там действительно работают гиды с большим опытом), либо раньше фирма была оформлена на другое юридическое лицо. Ответить на этот вопрос может только сам Алимов, но после большого интервью «Комсомолке» он перестал выходить на связь - мужчина находится на допросе у следователей.

Спасенные туристы получают всю необходимую медицинскую помощь

Роковым стал тур на западную вершину горы (5642 метра) под названием «Восхождение на Эльбрус с юга». В него входит отдых в двух- и трехместных номерах в Терсколе (3900 метров); плавная акклиматизация благодаря подъемнику; питание в кафе Терскола и Азау, а также сытные завтраки и ужины от повара группы в горном приюте.

За этот тур участники восхождения по сезонной скидке вместо 40 заплатили 38 тысяч рублей каждый. Порядок оплаты простой: надо перевести на счет индивидуального предпринимателя 10 000 рублей в качестве задатка (или передать наличкой) и указать в заявке по бронированию свои персональные данные. За 45 дней до восхождения нужно отправить оставшуюся сумму. Никакие медицинские справки при этом не требуются.

Восхождение на Эльбрус индивидуальный предприниматель организовывает давно. Фото: elbrus.guide

Согласно договору, после оплаты турист соглашается с обработкой личной информации и многим еще, но главное - «освобождает от ответственности организаторов». Этот пункт договора расписан максимально подробно. Если коротко, то турист соглашается с тем, что может покалечиться и даже погибнуть во время тура, но судиться с организатором штурма не станет. Цитируем: «Вы отказываетесь от любого судебного преследования организаторов».

Интересен еще один момент - риски для здоровья и жизни, как сказано в документах, могут быть вызваны только тремя удобными для гидов факторами: «Вашей личной небрежностью; Вашей низкой физической подготовкой; предсказуемыми или непредсказуемыми силами природы».

Кроме того, турист соглашается с тем, что, если ему понадобится срочная медицинская или иная помощь во время восхождения, то у него должна быть «соответствующая медицинская страховка («спортивная»). Или же он готов «возместить все расходы по оказанию такой помощи».

Так что, получается, альпинисты знали, на что шли. А вот действия гидов теперь предстоит проверить следователям. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

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