После трагедии на Эльбрусе возбуждено уголовное дело

СУ Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело после трагедии на Эльбрусе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

23 сентября группа из 23 жителей разных регионов России начала восхождение на Эльбрус. На первом этапе несколько человек отказались от дальнейшего пути и пошли вниз. Остались 19 человек и еще четыре гида. Несмотря на сложные погодные условия, они пошли дальше. Согласно данным на 14 часов 23 сентября, в горах была пурга, низкая видимость и жуткий мороз до -20 градусов.

- Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным причиной их гибели стало переохлаждение. Оставшиеся граждане были эвакуированы спасателями, в настоящее время им оказывается медицинская помощь, с ними работают следователи, - сказано в сообщении СКР.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Сейчас проходит осмотр тел погибших и допросы участников группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ветер 75 метров в секунду и 20-градусный мороз»: спасенные на Эльбрусе туристы выжили чудом

Руководитель спасателей рассказал «КП» новые подробности операции по вызволению альпинистов [подробности]