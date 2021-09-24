«Ветер 75 метров в секунду и 20-градусный мороз»: спасенные на Эльбрусе туристы выжили чудом

К трагедии привел авантюризм...

На утро 24 сентября 2021 года спасатели Эльбрусского высокогорного отряда спустили с горы 16 альпинистов из 19-ти. Пятеро погибли. Другие – с переломами, ушибами и разной степени обморожениями. Но счастливы, что не погибли:

Уставшие, но счастливые

При транспортировке вниз скончались двое. Три тела до сих пор остаются на высоте 5300 метров. Погодные условия не позволяли туда добраться. При 20-градусном морозе порывы ветра достигали 40-75 метров в секунду. Шел сильный мокрый снег. Видимость не превышала одного метра. Проводить операцию по спуску тел ночью в таких условиях не стали.

Спасенные туристы получают всю необходимую медицинскую помощь

Последние новости «КП-Ставрополь» рассказал заместитель начальника Эльбрусскгого ВПСО Альберт Хаджиев. По его словам, погодные условия остаются сложными. И тем не менее в 9:00 часов 24 сентября отряд из 22 спасателей отправился на Эльбрус.

- По предварительным данным, на вершине остаются тела двух мужчин и одной женщины. 11 альпинистов госпитализированы. Всех пострадавших мы передали в руки специалистов медицины катастроф, - рассказал Хаджиев.

Гиды, сопровождавшие группу, имеют на то лицензию. И сам маршрут они регистрировали. К трагедии, по мнению Хаджиева, привел авантюризм. Видя, что погода портится, они не стали завершать восхождение.

Это притом, что о непогоде, которая установилась в горах еще утром 23 сентября, их предупредил дежурный Эльбрусскгого ВПСО, где группа была зарегистрирована. Сигнал спасателям они подали с высоты 5400 метров только тогда, когда один из участников травмировал ногу.

Один из чудом выживших

- Гиды должны были оперативно принимать решения, когда видимость стала ухудшаться, - считает Хаджиев. - Они не рассчитали свои силы. Группу надо было своевременно возвращать.

Известно, что в восхождении на Эльбрус принимали участие туристы в возрасте от 32 до 47 лет. Все они приехали из 10 городов: Санкт-Петербурга, Челябинска, Новороссийска, Перми, Обнинска, Тюмени, Екатеринбурга, Тольятти, Москвы и Якутска.

По словам одного из гидов, поднявшись на вершину, группа оказалась отрезана от возможности спускаться внезапно начавшимся бураном - сильным ветром с мокрым снегом. Спуск шел медленно. Из-за сильных обморожений и потери возможности идти быстрее группы разделились на две. Одна смогли почти самостоятельно спуститься, вторая застряла наверху до тех пор, пока до нее не добрались спасатели. Однако для двоих это время оказалось слишком критическим - уже во время спуска вниз они умерли от тяжелых обморожений и переохлаждения.

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