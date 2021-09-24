«У кого адреналин, а кто заработать хотел»: почему восхождение на Эльбрус не остановили из-за непогоды

Поисковая операция продлится до утра

Поисковая операции на Эльбрусе, где 23 сентября 2021 года группа альпинистов из 19 человек, запросила помощи, продолжается. Об этом «КП-Ставрополь» сообщил заместитель начальника Эльбрусскгого ВПСО Альберт Хаджиев. По его словам, на состояние 2:00 мск спасатели занимаются транспортировкой двух туристов. Они живы.

- Спасатели нашли всех участников группы. Всего было 19 человек: 14 из них уже в безопасности, двоих сейчас транспортируют. К сожалению, трое умерших. По предварительной информации, многие находятся в тяжелом состоянии: обморожения, различные переломы. Что касается гидов, то они были лицензированы, но кто именно был с ними, сказать не могу. На этом участке работают около 500-600 гидов. Всех знать по имени нереально, - поделился Хаджиев.

Он также рассказал, что тела трех туристов сегодня не будут спускать с Эльбруса. Они находятся сейчас на высоте 5300 м.

- Тела погибших при такой погоде спускать не будем, это – прямая угроза жизни спасателей. Как только погода чуть улучшится, сразу спустят. Пока неизвестны имена жертв этого происшествия. Спасателям было трудно добраться до этого места. Во-первых, на этой местности - ветер до 75 км в час, температура где-то минус 20-25. При такой температуре человек превращается в ледышку, - объясняет он.

Как выяснилось, гиды этот маршрут зарегистрировали, просто пошли в нехорошую погоду. Вся причина трагедии, по словам Хаджиева, именно в этом.

- Туристы направились туда в плохую погоду, чего не стоило делать, конечно. Может с утра погода была более менее нормальная, но в момент подъема сильно подпортилась. Им надо было возвращаться назад, когда они увидели, что портиться погода. Вот и все. А альпинисты вместо этого, пошли наверх. Это было авантюрно с их стороны. На моей практике это не первый случай, когда туристы, не смотря на предупреждения, продолжали путь. У каждого свои тараканы в голове: кто-то идет ради адреналина, а кто-то заработать хочет, - считает заместитель начальника Эльбрусскгого ВПСО Альберт Хаджиев.

Напомним, инцидент произошел на высоте в 5400 метров. 23 сентября 2021 года альпинисты запросили помощь у спасателей, так как один из них повредил ногу.

На место выдвинулась поисково-спасательная группа в чрезвычайно сложных метеоусловиях - на горе держится температура -20 градусов, а также дует сильный ветер с порывами до 40 м/с.

По состоянию на 03:15 24 сентября число умерших в трагедии альпинистов возросло до пяти.

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