«Пошли на грозу»: застрявших на Эльбрусе туристов сознательно повели на вершину в непогоду

Поисково-спасательная операция продолжится до утра

Спасатели эвакуировали с Эльбруса 14 спасенных туристов из 19-ти, потерявшихся в 20-градусный мороз и буран на Эльбрусе 23 сентября 2021 года. К сожалению, трое альпинистов погибли. Их тела сейчас также спускают с горы. Имена умерших пока неизвестны. Об этом «КП-Ставрополь» рассказал дежурный республиканского управления МЧС России по КБР.

- Выяснилось, что эта группа не регистрировалась у оперативного дежурного. Если бы они зарегистрировались, то точно бы знали сколько там человек в этой группе. А то данные расходятся: от 18 до 23. Известно, что альпинисты взяли высоту 5400 м и пошли вниз. Туристы разбрелись по разным местам. Версия о том, что их бросил гид, пока неподтвержденная, это догадки, - поделился дежурный Эдуард.

По его словам, туристов предупреждали об ухудшении погоды. Но они приняли решение «идти в буран».

- Спасатели предупреждали альпинистов об ухудшении погоды. Их дело предупредить. Но туристы приняли решение идти дальше. Был сильный мороз, почти сутки идет снег. Это могло стать преградой для них, так как при такой погоде тяжело ходить. Скорее всего, туристы еще и по времени не уложились, - добавил дежурный.

По его словам, поисково-спасательная операция продолжится, пока не найдут всех участников группы.

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