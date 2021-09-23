Группа из 23 человек заблудилась из-за сложных погодных условий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Появился предварительный список имен 19 туристов, которые запросили помощи МЧС на Эльбрусе 23 сентября 2021 года.

Группа из 19 человек заблудилась из-за сложных погодных условий. В 20-градусный мороз альпинистов накрыла снежная буря, ветер усилился до 40 м/с.

Видимость не превышает 1 метра, спасателям приходится работать в тяжелейших условиях - если восемь человек смогли сообщить, что они находятся на высоте примерно 5400 м, то остальные туристы определить свое местоположение и высоту не могут.

Вот предварительный список тех, кто ждет помощи на Эльбрусе (уже известно о нескольких погибших):

Гиды: Илья Чуйков (1981), Антон Никифоров (1993), Таулан Кипкеев (1996);

туристы из Москвы: Дмитрий Казаков (1985), Дмитрий Долгов (1985);

туристы из Санкт-Петербурга: Марина Бестужева (35 лет), Денис Венерский (1976), Артем Нестеров (1986), Елена Нестерова (1989), Анна Солоненко (1976), Роман Свистун (1976);

туристы из Екатеринбурга: Ирина Гальчук (1989), Дмитрий Парахин (1984);

туристы из Новороссийска: Виталий Антипов (1993), Екатерина Резникова (1979);

туристы из Перми: Сергей Попов (1977), также в списках значилась 43-летняя Ольга Попова, но, по предварительным данным, от восхождения она отказалась, также как 40-летний Руслан Николаев из Обнинска и 35-летняя петербурженка Марина Бестужева.

туристы из других городов: Марина Беликова (1990, Челябинск), Вячеслав Борисов (1982, Тюмень), Анастасия Жегулина (1981), Анна Макарова (1985, Якутск).

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