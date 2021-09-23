Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 сентября 2021 1:07

19 альпинистов просят о помощи на высоте 5400 м на Эльбрусе: есть погибшие

Через 6 часов спасательной операции всех туристов удалось найти, трое из них погибли
Ася АСРЯНАся АСРЯН
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Спасатели осуществляют поиски с 5000 метров и выше в районе предположительного нахождения группы

Спасатели осуществляют поиски с 5000 метров и выше в районе предположительного нахождения группы

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На горе Эльбрус, на высоте 5400 метров, вечером 23 сентября 2021 года группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. По предварительной информации у одного туриста из группы травма ноги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

По данным ведомства, спасателям приходится проводить поисковую операция в тяжелейших метеоусловиях. Дело в том, что работы осложняют порывы шквалистого ветра до 40 м/с, температура до минус 20 градусов, пурга, видимость в зоне поиска составляет не более 1 метра.

Спасатели осуществляют поиски с 5000 метров и выше в районе предположительного нахождения группы. По состоянию на 00:00 мск обнаружено 17 туристов. К сожалению, трое из них погибли. Поиски еще двоих альпинистов продолжаются.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что 23 сентября около 17:10 спасателям сообщили, что на горе Эльбрус 23 туриста из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Об этом сообщала пресс-служба республиканского управления МЧС России по КБР. Однако, по последним данным ведомства, говорится о 19 туристах.

По предварительной информации, маршрут был зарегистрирован в МЧС России. Поисково-спасательную операцию расширили до 40 человек и 12 единиц техники.

На Эльбрусе спасатели эвакуируют трех альпинистов из группы, запросившей помощь на высоте 5 400 м
ЧПОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ