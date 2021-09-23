19 альпинистов просят о помощи на высоте 5400 м на Эльбрусе: есть погибшие

Спасатели осуществляют поиски с 5000 метров и выше в районе предположительного нахождения группы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На горе Эльбрус, на высоте 5400 метров, вечером 23 сентября 2021 года группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. По предварительной информации у одного туриста из группы травма ноги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

По данным ведомства, спасателям приходится проводить поисковую операция в тяжелейших метеоусловиях. Дело в том, что работы осложняют порывы шквалистого ветра до 40 м/с, температура до минус 20 градусов, пурга, видимость в зоне поиска составляет не более 1 метра.

Спасатели осуществляют поиски с 5000 метров и выше в районе предположительного нахождения группы. По состоянию на 00:00 мск обнаружено 17 туристов. К сожалению, трое из них погибли. Поиски еще двоих альпинистов продолжаются.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что 23 сентября около 17:10 спасателям сообщили, что на горе Эльбрус 23 туриста из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Об этом сообщала пресс-служба республиканского управления МЧС России по КБР. Однако, по последним данным ведомства, говорится о 19 туристах.

По предварительной информации, маршрут был зарегистрирован в МЧС России. Поисково-спасательную операцию расширили до 40 человек и 12 единиц техники.