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Происшествия23 сентября 2021 22:10

На Эльбрусе спасатели эвакуируют трех альпинистов из группы, запросившей помощь на высоте 5 400 м

По предварительным данным, у одного человека из группы травма ноги
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС России

Альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС России

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Спасатели вышли на поиски группы альпинистов из 23 человек, попросивших о помощи из-за ухудшения погодных условий на высоте 5 400 метров на склонах Эльбруса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, около 17:10, 23 сентября спасателям сообщили, что на горе Эльбрус 23 туриста из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. По предварительным данным, у одного человека из группы травма ноги.

Известно, что альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. Семь человек оперативно выдвинулись на поисково-спасательные работы.

Как стало известно, спасатели добрались до трех альпинистов из группы. Их спускают вниз на ратраках.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что спасатели обнаружили альпиниста из США, который потерялся на Эльбрусе на высоте около 5 тысяч метров. По предварительной информации, турист их США не пострадал.

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